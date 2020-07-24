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13:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Чего они молчали столько времени? Как надо себя не уважать?» Хоркина — о секс-скандале в США

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась по поводу «дела Нассара».

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, что врач сборной США по гимнастике осужден за сексуальные преступления на 175 лет. Против него дали показания десятки спортсменок из американской сборной.

— Секс-скандал с доктором Нассаром в США. Об этом что думаете?

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— Это тоже очень странно. А что у них в киноиндустрии происходит? Приходят какие-то тетки, которым, наверное, денег не хватает, и рассказывают, что, оказывается, столько лет были обижены. Это сейчас в тренде. То с режиссерами, то теперь в спорте. А что ж вы сразу не говорили? Зачем терпели? И только как закончили — вдруг решили поднять тему.

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— Не все закончили, та же Симона Байлз говорила о домогательствах.

— А что ж они молчали-то столько времени? Это как надо себя не уважать? И еще вопрос: если это было, то насколько у них честные и искренние отношения с родителями? Если дети боятся рассказывать такое самым близким людям или родители заступиться, представляете, какой там семейный кризис? Просто ужас.

— Психологи объясняют это тем, что жертвам насилия в такой ситуации сложно и страшно. Кому-то требуются годы.

— Серьезно? А вспомнить, что 50 лет назад к тебе приставал какой-то режиссер — это нормально? У всех же сегодня столько свободы. Плохой тренер — поменяй! У них сейчас это принято. Давно погружены в демократию. Для чего делать такие заявления? (Владимир Иванов).

Полностью интервью Светланы Хоркиной — здесь.

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