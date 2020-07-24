«Чего они молчали столько времени? Как надо себя не уважать?» Хоркина — о секс-скандале в США
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась по поводу «дела Нассара».
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась по поводу «дела Нассара».
Напомним, что врач сборной США по гимнастике осужден за сексуальные преступления на 175 лет. Против него дали показания десятки спортсменок из американской сборной.
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— Это тоже очень странно. А что у них в киноиндустрии происходит? Приходят
— Не все закончили, та же Симона Байлз говорила о домогательствах.
— А что ж они
— Психологи объясняют это тем, что жертвам насилия в такой ситуации сложно и страшно.
— Серьезно? А вспомнить, что 50 лет назад к тебе приставал
Полностью интервью Светланы Хоркиной — здесь.