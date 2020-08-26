Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
20
Футбол. Еврокубки
перерыв
Селтик
Ференцварош
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЧФР
Динамо З
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Легия
Омония
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо Брс
Сараево
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Зенит
10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Урал
10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
ЦСКА
11
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
Мидтьюлланн
01
Футбол. Еврокубки
20:00
Локомотива
Рапид В
01
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Шинник
12
Футбол. Еврокубки
19:30
Прогрес
Зета
30
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка
Текстильщик
02
Футбол. Еврокубки
19:00
Судува
Маккаби Тель-Авив
03
Футбол. Еврокубки
19:00
Целе
Мольде
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Шериф
21
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
Ахмат
23
Футбол. Премьер-лига
18:30
Рубин
Уфа
30
Футбол. Премьер-лига
18:30
Ротор
Спартак
01
Футбол. Кубок России
18:30
Велес
Балтика
41
Хоккей. НХЛ
27.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Динамо Бр
01
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Иртыш
50
Футбол. Еврокубки
17:30
АЗ
Виктория Пл
31
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Алания
21
Хоккей. НХЛ
27.08
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Волгарь
21
Футбол. Кубок России
15:00
Акрон
Чертаново
01
Футбол. Кубок России
14:30
Томь
Нижний Новгород
01
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-Хабаровск
Факел
П 8:7
00
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
19:23 (мск), источник: ТАСС

Матыцин обсудил с главой FIG Ватанабэ вопросы развития спортивной гимнастики

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ обсудили вопросы развития спортивной гимнастики на встрече в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я очень рад, что у нас в гостях сегодня президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, — сказал Олег Матыцин. — Мы рассмотрели вопросы, связанные с развитием спортивной гимнастики в нашей стране и в мире, обсудили перспективы проведения международных соревнований и участия в них российских спортсменов. Благодарю господина президента за то внимание, которое он уделяет российской гимнастике, также я хочу поблагодарить президента Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова за плодотворное сотрудничество с международной федерацией. Это очень важно и является хорошим примером для других спортивных федераций нашей страны в плане взаимодействия с международными федерациями».

Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что Ватанабэ на встрече с Матыциным предложил сборной России принять участие в матчевой встрече с командами Японии и Китая в ноябре в японской Хиросиме.

В 2020 году в Японии должны были пройти летние Олимпийские игры, однако соревнования были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
«Спартак» взял 3 очка на Волге. Спасибо Максименко и перекладине
ЦСКА проводит интереснейшую трансферную кампанию
«Я — Тим, а не сын». Цзю-младший вышел из тени великого отца
«Локо» посыпался без Миранчука: проиграл второй раз за три дня
Месси не уйдет из «Барсы». Не верьте фейкам
«Зенит» играет с «Динамо» в РПЛ (трансляция)
«Краснодар» принимает ЦСКА в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь