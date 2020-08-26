Матыцин обсудил с главой FIG Ватанабэ вопросы развития спортивной гимнастики

«Я очень рад, что у нас в гостях сегодня президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, — сказал Олег Матыцин. — Мы рассмотрели вопросы, связанные с развитием спортивной гимнастики в нашей стране и в мире, обсудили перспективы проведения международных соревнований и участия в них российских спортсменов. Благодарю господина президента за то внимание, которое он уделяет российской гимнастике, также я хочу поблагодарить президента Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова за плодотворное сотрудничество с международной федерацией. Это очень важно и является хорошим примером для других спортивных федераций нашей страны в плане взаимодействия с международными федерациями».