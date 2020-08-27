Сборная России не включена в число участников ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве
ТАСС, 27 августа. Сборная России не включена в список участников чемпионата Европы по художественной гимнастике 2020 года. Об этом сообщает
ТАСС, 27 августа. Сборная России не включена в список участников чемпионата Европы по художественной гимнастике 2020 года. Об этом сообщает
Отмечается, что в турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран. Причины, по которым сборной России не оказалось в числе участников соревнований, не сообщаются.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября.