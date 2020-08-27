Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по художественной гимнастике не вошла в список участников чемпионата Европы, который должен пройти в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Как отмечается в сообщении, на турнире выступят около 300 спортсменов из 39 стран, среди которых 145 — во взрослых соревнованиях.

«Во-первых, пока непонятно, будет ли турнир. Украина надеется, что он пройдет, но еще решения нет. В конце сентября будет совещание UEG, тогда будет решение, будет соревнование или нет. Мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования», — заявила Винер-Усманова по телефону.

«Конечно, на сегодняшний день мы не можем подавать заявку, потому что нам нужно платить за гостиницу, а эта сумма невозвратная. Соревнований, скорее всего, не будет, я разговаривала со многими странами, они подали заявки, но деньги платить не хотят и не будут платить, пока не будет решения о проведении соревнований», — отметила глава ВФХГ.

Также Винер-Усманова отметила сложность логистики при поездке в столицу Украины.

«У нас нет прямых рейсов, нет поездов в Киев, плюс, вы знаете, взаимоотношения не очень у наших стран. Мы просто не можем позволить себе лететь через какие-то страны, там находиться в изоляции. Это всё рассчитано на то, что всё изменится, — заявила собеседник агентства. — Но мое мнение, что эти соревнования нецелесообразны, мы уже по всем статьям попали на Олимпиаду, у нас ничего не поменяется с исходом этих соревнований. Поэтому, если бы это было в другое время, мы бы участвовали, мы готовы, мы тренируемся, всё у нас в порядке. Но в связи с тем, что такое произошло, мы не можем рисковать первыми номерами, а также вторыми и третьими».