FIG соболезнует в связи со смертью чемпионки ОИ по гимнастике Бочаровой

«Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами», — говорится в сообщении национального олимпийского комитета Украины.

Бочарова завоевала две золотые медали на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки (в командных соревнованиях и в упражнении на бревне), также в ее активе на этих Играх две серебряные награды (многоборье и групповые упражнения с предметом). Бочарова — чемпионка мира-1954 в командном первенстве и абсолютная чемпионка СССР 1949 года.