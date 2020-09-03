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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIG соболезнует в связи со смертью чемпионки ОИ по гимнастике Бочаровой

Международная федерация гимнастики (FIG) на своем сайте выразила слова соболезнования в связи со смертью двукратной олимпийской чемпионки в составе сборной СССР по спортивной гимнастике Нины Бочаровой.

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Источник: Спорт РИА Новости

Уроженка Супруновки (Украинская ССР) Бочарова скончалась 31 августа в Риме в возрасте 95 лет.

«Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами», — говорится в сообщении национального олимпийского комитета Украины.

Бочарова завоевала две золотые медали на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки (в командных соревнованиях и в упражнении на бревне), также в ее активе на этих Играх две серебряные награды (многоборье и групповые упражнения с предметом). Бочарова — чемпионка мира-1954 в командном первенстве и абсолютная чемпионка СССР 1949 года.

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