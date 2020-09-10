«Красный — любовь». Гимнастка Солдатова показала два фото в эффектном платье

Вот что написали подписчики в комментариях.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).