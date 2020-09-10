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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Красный — любовь». Гимнастка Солдатова показала два фото в эффектном платье

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала две новые фотографии на своей странице в «Инстаграме».

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

На снимках спортсменка одета в эффектное красное платье.

«Красный — любовь», — подписала она фотографии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Невероятно красивая».
«Ты красивая! Обожаю обложку моей страны».
«Сашуля! Красное — это твоё! Любовь типа…».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

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