Российские гимнасты выступят на чемпионате Европы в Баку в декабре

Источник: РИА "Новости"

Мужской турнир в столице Азербайджана пройдет с 9 по 13 декабря, в нем примут участие 324 гимнаста из 39 стран, женская часть соревнований состоится с 17 по 20 декабря, выступят 304 спортсменки из 38 стран.

Изначально мужской чемпионат Европы должен был пройти в Баку с 27 по 31 мая, женский — с 30 апреля по 3 мая в Париже, однако соревнования были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.