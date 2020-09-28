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16:55 (мск), источник: ТАСС

UEG подтвердил проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве

ТАСС, 28 сентября. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году, как и планировалось, пройдет в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

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При этом турнир потеряет статус отборочного к Олимпийским играм в Токио.

Изначально европейское первенство в Киеве должно было пройти с 21 по 24 мая, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса. В обновленном графике соревнования запланированы на период с 26 по 29 ноября.

В чемпионате Европы примут участие спортсменки из 39 стран. Сборная России не будет участвовать в турнире.

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