UEG подтвердил проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве

При этом турнир потеряет статус отборочного к Олимпийским играм в Токио.

Изначально европейское первенство в Киеве должно было пройти с 21 по 24 мая, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса. В обновленном графике соревнования запланированы на период с 26 по 29 ноября.