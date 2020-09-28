UEG подтвердил проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве
ТАСС, 28 сентября. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году, как и планировалось, пройдет в Киеве. Об этом сообщает
ТАСС, 28 сентября. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году, как и планировалось, пройдет в Киеве. Об этом сообщает
При этом турнир потеряет статус отборочного к Олимпийским играм в Токио.
Изначально европейское первенство в Киеве должно было пройти с 21 по 24 мая, однако турнир был перенесен
В чемпионате Европы примут участие спортсменки из 39 стран. Сборная России не будет участвовать в турнире.