Севастьянова поразила поклонников откровенным фото в бикини
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась эффектным фото в социальных сетях.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась эффектным фото в социальных сетях.
Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Российская спортсменка также дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы.
«Скоро в Москву», — подписала Севастьянова фотографию из Монако в бикини в своем аккаунте в Instagram.
Подписчики гимнастки оценили красоту Севастьяновой в комментариях. «Самая прекрасная девушка в мире», «Очень похожа на Селену Гомес», «Какой хищный взгляд», — написали пользователи под публикацией спортсменки.
Гимнастка завершила спортивную карьеру в 2012 году.