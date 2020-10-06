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12:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Севастьянова поразила поклонников откровенным фото в бикини

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась эффектным фото в социальных сетях.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Российская спортсменка также дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы.

«Скоро в Москву», — подписала Севастьянова фотографию из Монако в бикини в своем аккаунте в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики гимнастки оценили красоту Севастьяновой в комментариях. «Самая прекрасная девушка в мире», «Очень похожа на Селену Гомес», «Какой хищный взгляд», — написали пользователи под публикацией спортсменки.

Гимнастка завершила спортивную карьеру в 2012 году.

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