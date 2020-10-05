Чемпионат Европы по спортивной гимнастике перенесен в Турцию
ТАСС, 5 октября. Европейский гимнастический союз перенес чемпионат Европы по спортивной гимнастике из Баку в турецкий Мерсин. Об этом сообщает
ТАСС, 5 октября. Европейский гимнастический союз перенес чемпионат Европы по спортивной гимнастике из Баку в турецкий Мерсин. Об этом сообщает
Причины переноса не сообщаются.
Мужской турнир запланирован на период с 9 по 13 декабря, в нем примут участие 324 гимнаста из 39 стран. Женская часть соревнований состоится с 17 по 20 декабря, там выступят 304 спортсменки из 38 стран.
Изначально мужской чемпионат Европы должен был пройти в Баку с 27 по 31 мая, женский — с 30 апреля по 3 мая в Париже, однако соревнования были перенесены