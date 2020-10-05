Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
4.10
Барселона
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
4.10
Лион
Марсель
11
Хоккей. КХЛ
6.10
Амур
Торпедо НН
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
18:18 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике перенесен в Турцию

ТАСС, 5 октября. Европейский гимнастический союз перенес чемпионат Европы по спортивной гимнастике из Баку в турецкий Мерсин. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наверх

Причины переноса не сообщаются.

Мужской турнир запланирован на период с 9 по 13 декабря, в нем примут участие 324 гимнаста из 39 стран. Женская часть соревнований состоится с 17 по 20 декабря, там выступят 304 спортсменки из 38 стран.

Изначально мужской чемпионат Европы должен был пройти в Баку с 27 по 31 мая, женский — с 30 апреля по 3 мая в Париже, однако соревнования были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Зенит» и «Спартак» остались лидерами после 10 тура РПЛ
6 ожидаемых переходов последнего дня трансферного окна в Европе
Прядкин допустил возможность закрытия трибун на матчах РПЛ
Отомстил за Медведева. Рублев пробил венгерскую стену на «РГ»
Цирк в Италии. «Наполи» не приехал на матч, «Юве» впустил фанов
Нокаут за 69 секунд. Боец из РФ повторил коронный удар Тайсона
«Ливерпуль» впервые за 57 лет пропустил 7 голов в одном матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь