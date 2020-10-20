Ведущие гимнасты пропустят чемпионат России из-за опасения заразиться COVID-19

«Из основного состава сборной на чемпионат России никто не приедет, из первой десятки никого не будет точно. Те же Давид Белявский и Сергей Найдин сами отказались туда ехать. А Артур Далалоян, Никита Нагорный сейчас готовятся к турниру в Японии», — сказала Родионенко.

«Люди боятся заразиться коронавирусом. Нужно добраться с базы до Казанского вокзала, ехать до Пензы поездом, там жить в гостинице… Везде места большого скопления людей, где можно схватить вирус. А если человек заразится и тяжело перенесет болезнь, то ему будет очень сложно вернуть прежнюю форму», — считает тренер.

Родионенко отметила, что сейчас гимнасты находятся на пике формы. «А в такой период их организмы наиболее подвержены инфекциям. Если они заболеют, то рискуют пропустить чемпионат Европы. Да и подготовка к Олимпийским играм в таком случае серьезно пострадает», — подчеркнула собеседница ТАСС.

Международный турнир в Токио пройдет 8 ноября. В нем примут участие по восемь спортсменов (по четыре мужчины и женщины) из Японии, России, Китая и США. В состав российской команды вошли Нагорный, Далалоян, Дмитрий Ланкин, Алексей Ростов, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Елена Герасимова и Яна Ворона.

Мужской чемпионат России и первенство страны пройдут в пензенском Дворце спорта «Буртасы» с 28 октября по 1 ноября, женщины и юниорки будут бороться за медали с 4 по 8 ноября. Из-за сложной эпидемиологической обстановки организаторы приняли решение проводить соревнования без зрителей.