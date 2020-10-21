Гимнастка Севастьянова вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России

«Во время карантина со спортивными соревнованиями дела обстояли не очень, поэтому олимпийская чемпионка и просто очень красивая гимнастка Севастьянова от скуки выкладывала одну за другой фотки в купальнике (иногда и без) и жаловалась на первую любовь. Ну как не пожалеть несчастную девушку? Только сразу предупреждение: Каролина считает, что у настоящего мужчины не должно быть страницы в Instagram», — говорится в описании профиля Севастьяновой на сайте Maxim.