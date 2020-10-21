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12:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гимнастка Севастьянова вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Рейтинг составлен читателями журнала Maxim.

Севастьянова заняла 25-е место по итогам голосования.

«Во время карантина со спортивными соревнованиями дела обстояли не очень, поэтому олимпийская чемпионка и просто очень красивая гимнастка Севастьянова от скуки выкладывала одну за другой фотки в купальнике (иногда и без) и жаловалась на первую любовь. Ну как не пожалеть несчастную девушку? Только сразу предупреждение: Каролина считает, что у настоящего мужчины не должно быть страницы в Instagram», — говорится в описании профиля Севастьяновой на сайте Maxim.

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