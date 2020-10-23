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15:49 (мск), источник: ТАСС

Сестры Аверины выступят на 2-м международном онлайн-турнире по художественной гимнастике

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы Арина и Дина Аверины выступят за сборную России по художественной гимнастике на втором международном онлайн-турнире, который запланирован на 28 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации художественной гимнастики России.

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Источник: РИА "Новости"

«В онлайн-турнире, который пройдет 28 октября, предполагается участие гимнасток из 10 стран. Планируется, что от России на этом старте выступят Арина и Дина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Мария Сергеева, Анастасия Симакова, Александра Скубова, Софья Агафонова и Ольга Карасева. На турнир также заявлены сборная России в групповых упражнениях и юниорки», — сообщила собеседница ТАСС.

Российские гимнастки будут выступать во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Первый международный онлайн-турнир по художественной гимнастике с участием ведущих спортсменок четырех стран состоялся 28 июня. В соревнованиях, инициатором проведения которых стала ВФХГ, приняли участие представительницы России, Израиля, Узбекистана и Киргизии.

В июньском онлайн-турнире гимнастки выступали как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях (с пятью мячами). Спортсменки сделали по два упражнения, в многоборье первенство не разыгрывалось. В групповых упражнениях принимали участие команды России и Узбекистана. В личных состязаниях участвовали 27 спортсменок, из которых 12 — юниорки.

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