Сестры Аверины выступят на 2-м международном онлайн-турнире по художественной гимнастике

«В онлайн-турнире, который пройдет 28 октября, предполагается участие гимнасток из 10 стран. Планируется, что от России на этом старте выступят Арина и Дина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Мария Сергеева, Анастасия Симакова, Александра Скубова, Софья Агафонова и Ольга Карасева. На турнир также заявлены сборная России в групповых упражнениях и юниорки», — сообщила собеседница ТАСС.

Российские гимнастки будут выступать во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Первый международный онлайн-турнир по художественной гимнастике с участием ведущих спортсменок четырех стран состоялся 28 июня. В соревнованиях, инициатором проведения которых стала ВФХГ, приняли участие представительницы России, Израиля, Узбекистана и Киргизии.