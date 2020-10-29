Севастьянова поразила подписчиков откровенным фото в купальнике

На фото спортсменка в белом купальнике стоит по пояс в бассейне, опираясь на бортик руками.

Севастьянова завершила спортивную карьеру после победы на Олимпиаде, на тот момент ей было 17 лет. Также гимнастка одержала победы в двух дисциплинах на чемпионате Европы 2012 года.