Аблязин выиграл золото чемпионата России в упражнениях на кольцах
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Денис Аблязин завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Денис Аблязин завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе.
Аблязин в финале соревнований набрал 14,600 балла. Второе место занял Олег Ступкин (14,066), замкнул тройку призеров Илья Кибартас (13,600).
В вольных упражнения первенствовал Иван Сивков (13,866). Второй результат показал Даниил Иванов (13,700), третий — Алексей Усачев (13,466).
Иван Шестаков одержал победу в упражнениях на коне, набрав в финале 13,966 балла. Серебро завоевал Ильдар Юскаев (13,266), бронзу — Олег Степко (12,900).