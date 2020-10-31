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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аблязин выиграл золото чемпионата России в упражнениях на кольцах

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Денис Аблязин завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе.

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Аблязин в финале соревнований набрал 14,600 балла. Второе место занял Олег Ступкин (14,066), замкнул тройку призеров Илья Кибартас (13,600).

В вольных упражнения первенствовал Иван Сивков (13,866). Второй результат показал Даниил Иванов (13,700), третий — Алексей Усачев (13,466).

Иван Шестаков одержал победу в упражнениях на коне, набрав в финале 13,966 балла. Серебро завоевал Ильдар Юскаев (13,266), бронзу — Олег Степко (12,900).

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