Аблязин выиграл золото чемпионата России в упражнениях на кольцах

Аблязин выиграл золото чемпионата России в упражнениях на кольцах

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Денис Аблязин завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе.