Команда «Солидарность» Нагорного и Утимуры победила на турнире по гимнастике в Токио

Команда «Солидарность» суммарно набрала 423,600 балла. Вместе с Нагорным за «Солидарность» выступали россияне Елена Герасимова, Александра Щеколдина и Дмитрий Ланкин. Их соперники команда «Дружба», за которую выступали россияне Ангелина Мельникова, Яна Ворона, Артур Далалоян и Алексей Ростов, показала результат 421,300 балла.

В турнире принимали участие по восемь спортсменов (четыре мужчины и женщины) из Японии, России, Китая и США.