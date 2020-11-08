Китакюсю примет чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике в 2021 году

Изначально мировое первенство по спортивной гимнастике должно было пройти в Копенгагене, однако датская сторона отказалась от проведения мирового первенства из-за пандемии коронавируса. Таким образом, в октябре в Японии пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике, а следом за ним — мировое первенство по художественной гимнастике.

Чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике проходят ежегодно, за исключением тех годов, в которые проводятся Олимпийские игры. На 2020 год чемпионаты мира не были запланированы, однако Олимпийские игры в Токио были перенесены на следующий год, таким образом, в 2021 году пройдут и чемпионаты мира, и Олимпиада.