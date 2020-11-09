Перчатки Нурмагомедова и майки Утимуры станут экспонатами музея гимнаста Нагорного

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В воскресенье Нагорный вместе с Утимурой выступал в одной команде на международном турнире в Японии. После окончания соревнований оба гимнаста долго общались друг с другом, Утимура также подарил россиянину свою футболку с автографом.

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«Кохеи мне не только подписал футболку, которую подарил сам в 2017 году, — сказал Нагорный. — Он мне сделал очередной подарок, вручив футболку, в которой выступал на Олимпийских играх».

«В следующем году я хочу сделать домашний музей, есть большое желание собрать атрибутику с автографами легендарных спортсменов, которые повлияли на меня в жизни и придавали определенную мотивацию для моего развития. Я пока не хочу рассказывать, что уже есть в моей коллекции. Одним из последних экспонатов стали перчатки с автографом Хабиба Нурмагомедова», — добавил собеседник ТАСС.