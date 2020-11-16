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11:27 (мск), источник: ТАСС

Турнир с участием ведущих гимнастов России пройдет 22—23 декабря на базе «Озеро Круглое»

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Турнир, в котором примут участие все ведущие гимнасты страны, пройдет с 22 по 23 декабря на подмосковной базе «Озеро Круглое». Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы приняли решение провести на “Озере Круглом” с 22 по 23 декабря турнир, в котором примут участие все гимнасты сборной, — отметила Родионенко. — Многие из них из-за пандемии не имели в этом году нормальной соревновательной практики. Это не может нас не тревожить накануне Олимпийских игр. Призеры турнира будут награждены».

Из-за пандемии сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в декабрьском чемпионате Европы в Турции, большинство ведущих спортсменов из-за опасности заражения коронавирусом не поехали на чемпионат России в Пензу, который проходил в конце октября — начале ноября. В июне из-за сложной эпидемиологической обстановки был отменен Кубок России, который планировалось провести в подмосковной Лобне.

Восемь российских гимнастов 8 ноября выступили на международном турнире в Японии. Это Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин, Артур Далалоян и Алексей Ростов, а также Елена Герасимова, Александра Щеколдина, Ангелина Мельникова и Яна Ворона.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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