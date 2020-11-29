Сборная Израиля одержала победу в командном зачете ЧЕ по художественной гимнастике

Второе место в командном зачете заняла команда Украины (три золотые, две серебряные, одна бронзовая награды), третье — Белоруссии (1−2−2). Сборная России отказалась от участия в турнире из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Сборная России является самой титулованной в истории чемпионатов Европы, в активе россиянок 111 золотых 44 серебряных и 23 бронзовые медали. Далее идут команды Болгарии (45−26−42) и Украины (32−36−31).