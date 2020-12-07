Сестры Аверины выступят на международном турнире по художественной гимнастике 10 декабря

«В турнире планируют принять участие спортсменки из 11 стран, будут разыграны медали как среди сеньорок (взрослых спортсменок — прим. ТАСС), так и юниорок», — сказала Винер-Усманова.

«На эти соревнования будут заявлены Арина и Дина Аверины, — продолжила собеседница ТАСС. — Обязательно выступит Екатерина Селезнева. Очень вероятно, что будут бороться за медали и Дарья Трубникова с Лалой Крамаренко. Также на турнире будут выступать сборные в групповых упражнениях».