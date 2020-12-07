Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Ахмат
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
15:22 (мск), источник: ТАСС

Сестры Аверины выступят на международном турнире по художественной гимнастике 10 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины выступят на третьем международном онлайн-турнире, который запланирован на 10 декабря. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В турнире планируют принять участие спортсменки из 11 стран, будут разыграны медали как среди сеньорок (взрослых спортсменок — прим. ТАСС), так и юниорок», — сказала Винер-Усманова.

«На эти соревнования будут заявлены Арина и Дина Аверины, — продолжила собеседница ТАСС. — Обязательно выступит Екатерина Селезнева. Очень вероятно, что будут бороться за медали и Дарья Трубникова с Лалой Крамаренко. Также на турнире будут выступать сборные в групповых упражнениях».

Первый международный онлайн-турнир по художественной гимнастике с участием ведущих спортсменок четырех стран состоялся 28 июня. В соревнованиях, инициатором проведения которых стала ВФХГ, приняли участие представительницы России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. На втором турнире, проходившем 28 октября, вместе с российскими гимнастками выступали представительницы Испании, Словении, Эстонии, Северной Македонии, Латвии, Узбекистана и ряда других стран.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории
Рекордсменка мира Валиева описала тренировки у Тутберидзе
Биатлонистка из РФ стала мастером спорта международного класса
Куман определился с трансферными целями «Барселоны» на зиму
Газзаев оценил выступление российских клубов в еврокубках
Назначен новый исполняющий обязанности президента ФНЛ
Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с блогером 20 февраля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь