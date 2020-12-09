Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Аякс
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:55
Мидтьюлланн
Ливерпуль
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
Металлург Мг
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Нефтехимик
12
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Куньлунь
23
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
ХК Динамо
23
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Динамо Р
30
Футбол. Еврокубки
20:55
ПСЖ
Истанбул Башакшехир
00
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Порту
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Йокерит
25
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
19:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка похвасталась растяжкой и впечатлила фанатов

Российская гимнастка Вера Бирюкова продемонстрировала растяжку в юмористическом ролике. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте спортсменки.

Наверх

22-летняя олимпийская чемпионка похвасталась растяжкой, впечатлив фанатов в социальной сети. На ролике Бирюкова поддерживает крышку капота автомобиля, подняв ногу выше головы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бирюкова завоевала олимпийское золото в составе сборной России по художественной гимнастике в 2016 году. Также на счету спортсменки победа на чемпионате Европы в 2014 году.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Шесть больших российских хоккейных талантов, которых мы теряем
«Уход команд с поля — цирк». СМИ — о расистском скандале в ЛЧ
Bellator подписал контракт со звездой UFC
«Зенит» накажет легионера за жалобу
«Надо бы выгнать Россию». Странный скандал на ЧЕ по гандболу
Румынские арбитры заявили, что тренер назвал их цыганами
Болельщики требуют лишить россиянина места в «Формуле-1»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь