Олимпийская чемпионка похвасталась растяжкой и впечатлила фанатов
Российская гимнастка Вера Бирюкова продемонстрировала растяжку в юмористическом ролике. Видео опубликовано в
Российская гимнастка Вера Бирюкова продемонстрировала растяжку в юмористическом ролике. Видео опубликовано в
22-летняя олимпийская чемпионка похвасталась растяжкой, впечатлив фанатов в социальной сети. На ролике Бирюкова поддерживает крышку капота автомобиля, подняв ногу выше головы.
Бирюкова завоевала олимпийское золото в составе сборной России по художественной гимнастике в 2016 году. Также на счету спортсменки победа на чемпионате Европы в 2014 году.