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17:41 (мск), источник: ТАСС

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Солдатова завершила карьеру

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова завершила спортивную карьеру. Об этом Солдатова заявила ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября. Позднее она сделала паузу в карьере.

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«Сегодня 24 декабря, и сегодня я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет, — сказала 22-летняя Солдатова. — На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить — я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать».

«Маленькой девочкой я пришла вместе с мамой и братом записывать его на спортивную гимнастику, а оказалось, что это секция для девочек. Кто же знал тогда, что это событие предопределит всю мою жизнь, — продолжила спортсменка. — Мне часто задают вопрос, когда я поняла, что талантлива, до сих пор не поняла. Я уверена, что моя любовь вместе с трудолюбием и правильными людьми рядом помогли мне добиться всего».

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Все планы связаны с гимнастикой

Солдатова призналась, что художественная гимнастика останется в ее жизни, несмотря ни на что: «Я не ухожу из гимнастики. Я всегда говорила, что была, есть и буду в ней. Художественная гимнастика — это моя жизнь, моя любовь, моя страсть. Она никогда никуда не денется из моей жизни».

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«Мне всего 22 года, впереди у меня вся жизнь, и у меня много планов, целей и желаний. Во многом они связаны именно с гимнастикой. Я очень надеюсь, что у меня получится реализовать все и дальше. Чтобы это сделать, я должна быть полностью здоровой, и именно здоровью я сейчас посвящаю большую часть своей жизни и именно в его пользу делаю свой выбор».

Четырехкратная чемпионка мира выразила слова благодарности тренерам, которые помогли в развитии ее карьеры: «Спасибо всем тем, кто был со мной на этом пути и прошел его вместе со мной. Отдельное огромное спасибо Ирине Александровне Винер-Усмановой, моему личному тренеру, Анне Вячеславовне Дьяченко и моим первым тренерам Ольге Николаевне Назаровой и Ирине Викторовне Киевец. Без вас я бы не стала той, кем являюсь сейчас».

«Спасибо моим болельщикам по всему миру. Вы всегда были моей поддержкой и мотивацией. Я выступала для вас! Прошу вас не грустить, а порадоваться за меня и пожелать мне удачи на моем новом жизненном этапе!» — заключила Солдатова.

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