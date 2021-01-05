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5 января, источник: ТАСС

СМИ: Олимпийский чемпион по гимнастике Верняев временно отстранен

ТАСС, 5 января. Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила украинца Олега Верняева. Об этом сообщает телеканал NBC.

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Источник: РИА "Новости"

Причины дисквалификации 27-летнего спортсмена не называются. Представитель FIG отказался комментировать данное разбирательство.

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Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным победителем Европейских игр, двукратным победителем Универсиад.

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