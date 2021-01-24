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12:34 (мск), источник: ТАСС

Винер-Усманова: Мужская художественная гимнастика имеет все права на существование

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мужская художественная гимнастика должна иметь все возможности для развития. Как рассказала ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, проведение в Москве 25 января соревнований по художественной гимнастике среди юношей станет важным шагом на пути популяризации этой дисциплины.

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Источник: РИА "Новости"

С 23 по 31 января в Москве в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит первенство России по художественной гимнастике. В рамках турнира 25 января состоятся первые в истории соревнования по художественной гимнастике среди юношей (от 13 до 15 лет).

«Мы уже давно занимаемся развитием в России мужской художественной гимнастики и с самого начала придерживаемся японского направления, — сказала Винер-Усманова. — Еще 10 лет назад я приглашала в Россию японских тренеров мужской художественной гимнастики, которые должны были поделиться с нашими специалистами своей методикой подготовки. Нужно вспомнить нашего спортсмена Александра Буклова, который выиграл в 2005 году золотые награды на чемпионате мира по мужской художественной гимнастике в Токио. Но потом все затихло, Международная федерация гимнастики не признала этот вид спорта, поэтому он никак не мог претендовать на включение в олимпийскую программу».

Японская мужская художественная гимнастика появилась в 1980-х годах из национальных боевых искусств. В этом виде гимнастики есть акробатические элементы, элементы спортивной гимнастики, а также заимствования из женской художественной гимнастики, например булавы (более утяжеленные) и скакалка. Также мужчины показывают упражнения с двумя кольцами и палкой. Существует и испанское направление мужской художественной гимнастики, где представители сильного пола выступают в расшитых стразами комбинезонах и такими же предметами, как у женщин.

«В Москве пройдут юношеские соревнования по мужской художественной гимнастике, которая зародилась в Японии, — сказала Винер-Усманова. — Сейчас женщины вовсю занимаются футболом и боксом, так почему же ребятам не пойти в художественную гимнастику. Я считаю, что художественная гимнастика — это вид искусства, как фигурное катание и синхронное плавание, где выступают и мальчики, и девочки. Думаю, что художественная гимнастика должна идти по такому же пути».

В целях развития мужской художественной гимнастики в России ВФХГ были разработаны отдельные правила, сформирована Единая всероссийская спортивная классификация — нормативный документ, определяющий порядок присвоения и подтверждения спортивных званий и разрядов в РФ. Программа развития художественной гимнастики в России на 2021−2024 гг. будет дополнена информацией о мужской гимнастике.

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