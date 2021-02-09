Чемпионат Европы — 2021 по спортивной гимнастике пройдет без зрителей

Турнир пройдет в Базеле с 21 по 25 апреля.

«Конечно, нам грустно, что зрительские места будут пустыми и фанаты смогут смотреть соревнования только из дома, — заявила глава местного организационного комитета Катрин Амакер. — Но здоровье на первом месте».