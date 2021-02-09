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11:28 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Европы — 2021 по спортивной гимнастике пройдет без зрителей

ТАСС, 9 февраля. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2021 года в Швейцарии пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

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Турнир пройдет в Базеле с 21 по 25 апреля.

«Конечно, нам грустно, что зрительские места будут пустыми и фанаты смогут смотреть соревнования только из дома, — заявила глава местного организационного комитета Катрин Амакер. — Но здоровье на первом месте».

Все деньги за проданные билеты будут возмещены.

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