Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Эльче
Хоккей. НХЛ
13.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
01
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
35
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
03
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
52
Все события
Фоторепортажи
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
16:14 (мск), источник: ТАСС

Сестры Аверины выступят на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы сестры Арина и Дина Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на этап Гран-при, который пройдет с 19 по 21 февраля в Москве. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Турнир в Москве станет первым международным соревнованием по художественной гимнастике в 2021 году. Соревнования пройдут в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«В наших соревнованиях планируют принять участие спортсменки из 23 стран, в состав сборной России на этот турнир вошли сестры Арина и Дина Аверины, Лала Крамаренко, Екатерина Селезнева, Анастасия Симакова. Еще одна участница определится по итогам последней тренировки, на место в команде претендуют Анастасия Гузенкова и Дарья Трубникова», — отметила Винер-Усманова.

«Мы получили разрешение на присутствие зрителей на московском этапе Гран-при, зал может быть заполнен на 50 процентов от своей вместимости. В настоящее время идет продажа билетов», — добавила собеседница ТАСС.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 9 по 13 июня в болгарской Варне.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Черчесов: Хет-трик Головина может привлечь внимание топ-клубов
«Челси» стал последним участником 1/4 финала Кубка Англии
Дэйна Уайт не планирует лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC
Бобровский сенсационно обыграл Василевского в дерби Флориды
Малкин заставил замолчать фанатов. Забил шикарный гол в девятку
Русский талант НХЛ выложил передачу на пустой угол для канадца
Россиянка уступила Серене Уильямс в 3-м круге Australian Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь