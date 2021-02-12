Сестры Аверины выступят на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Турнир в Москве станет первым международным соревнованием по художественной гимнастике в 2021 году. Соревнования пройдут в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«В наших соревнованиях планируют принять участие спортсменки из 23 стран, в состав сборной России на этот турнир вошли сестры Арина и Дина Аверины, Лала Крамаренко, Екатерина Селезнева, Анастасия Симакова. Еще одна участница определится по итогам последней тренировки, на место в команде претендуют Анастасия Гузенкова и Дарья Трубникова», — отметила Винер-Усманова.

«Мы получили разрешение на присутствие зрителей на московском этапе Гран-при, зал может быть заполнен на 50 процентов от своей вместимости. В настоящее время идет продажа билетов», — добавила собеседница ТАСС.