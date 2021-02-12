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16:37 (мск), источник: ТАСС

Гимнастка Солдатова выступит с показательным номером в последний день Гран-при в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, объявившая в конце декабря о завершении спортивной карьеры, планирует выступить в заключительный день московского этапа Гран-при перед болельщиками с показательным номером. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир в Москве пройдет с 19 по 21 февраля, это будут первые международные соревнования по художественной гимнастике в 2021 году. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«Традиционного гала-вечера в заключительный день соревнований не будет. У нас пройдут показательные выступления. Будет участвовать Александра Солдатова, сестры Арина и Дина Аверины, думаю, выступят тоже. Зрители увидят выступления и других основных гимнасток, в том числе и из-за рубежа, у которых есть показательные номера», — сказала Винер-Усманова.

«В чем отличие гала-вечера от показательных выступлений? Гала-вечер мы всегда делаем сами, у него есть основная тема, которая проходит красной нитью от начала до конца через все выступления, и в том числе показательные номера гимнасток. В этом году мы не проводим гала-вечер, потому что слишком много народу к его организации пришлось бы привлечь», — отметила собеседница ТАСС.

Помимо четырех побед на чемпионатах мира, в активе Солдатовой три золотые медали чемпионатов Европы.

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