Гимнастка Спиридонова объявила о завершении карьеры

«Мое важное и осознанное решение поставить точку в профессиональной спортивной карьере. Это была большая, трудная дорога длиной в 15 лет. Я обожаю выступать на соревнованиях и получать эти нереальные эмоции. Но со временем, я поняла, что интерес к тренировкам начал пропадать. Многое получилось реализовать, а многое нет, но оглядываться назад уже бессмысленно», — написала 22-летняя спортсменка в Instagram.