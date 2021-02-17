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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гимнастка Спиридонова объявила о завершении карьеры

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике в командном многоборье россиянка Дарья Спиридонова 17 февраля объявила о завершении карьеры.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Мое важное и осознанное решение поставить точку в профессиональной спортивной карьере. Это была большая, трудная дорога длиной в 15 лет. Я обожаю выступать на соревнованиях и получать эти нереальные эмоции. Но со временем, я поняла, что интерес к тренировкам начал пропадать. Многое получилось реализовать, а многое нет, но оглядываться назад уже бессмысленно», — написала 22-летняя спортсменка в Instagram.

Спиридонова один раз завоевала золото на чемпионате мира и дважды побеждала на чемпионатах Европы. В 2018 году она вышла замуж за серебряного призера Игр в Рио-де-Жанейро гимнаста Никиту Нагорного.

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