Россиянки выиграли четыре вида из шести на этапе Гран-при по художественной гимнастике

С булавами лучше всех справилась болгарка Боряна Калейн (27,650), второй стала россиянка Арина Аверина (27,200), третье место у ее сестры Дины Авериной (26,800). Арина Аверина с 27,350 балла первенствовала в упражнениях с обручем, второе место заняла Дина Аверина (26,700), третьей стала Калейн (26,000). Команда Белоруссии первенствовала в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (36,100), вторыми стали россиянки (35,550), третьими — спортсменки из Эстонии (33,100).