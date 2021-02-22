«Я горда быть русской и выступать за Америку»

Американская спортсменка Настя Люкин по праву считается мировой звездой спортивной гимнастики. В 2005 году она стала двукратной чемпионкой мира, покорив судей грацией, красотой и сложнейшей техникой. А в 2008-м в Пекине она выиграла олимпийское золото в многоборье и три серебра в отдельных видах. Этот триумф сделал гимнастку любимицей миллионов американцев, которым не было дела до того, что она… русская. Настя — дочь советских спортсменов, переехавших в Штаты после распада Союза. Она не раз бывала в Москве, но домом всегда считала Техас. Сейчас Люкин работает на американском телевидении, участвует в фотосессиях для журналов и посещает светские мероприятия. О русской девочке, которая принесла США олимпийскую победу и стала звездой за океаном, — в материале «Ленты.ру».

Типичная американка

В июле 2008 года в The Washington Post вышла статья, посвященная Люкин — одной из фавориток Олимпиады в Пекине. «Когда она приедет на Национальный крытый стадион, она снимет разминочный костюм, на котором написано “США”, и будет соревноваться в красно-бело-синем купальнике. Мама Насти называет ее типичным американским ребенком», — начинает автор Барри Сврлуга.

С последним журналист явно не согласен — он вспоминает о Шон Джонсон, подруге Люкин по команде. Она-то, еще одна претендентка на золотые награды во всех видах программы, под это описание подходит идеально. Шон — «дочь Айовы, и ее родители — дети Айовы». А что Настя? Ее полное имя — Анастасия Валерьевна Люкина.

«Типичный американский ребенок? Настя наслаждается поездками в Москву к бабушкам и дедушкам, где шопинг, по ее словам, если и дороже, но точно стоит того», — продолжает Сврлуга. Он подчеркивает, что американского в Люкин ну очень мало — разве что беглый английский, который девочка освоила быстрее, чем ее родители. Что до гимнастических навыков, то и они совсем нетипичны для Штатов, но эта «русскость» Насти — скорее преимущество.

«Она может опираться на опыт другой страны так, как ни одна из девочек сборной. Она получила грацию и бесконечной длины ноги от матери, советской гимнастки, — это обеспечивает красоту ее программы на брусьях, которая, кстати, еще и самая сложная в мире. И, конечно, Насте известно о достижениях отца на Олимпиаде в Сеуле, где он помог советской команде победить, а еще завоевал индивидуальное золото на перекладине», — пишет Сврлуга.

Дальше он рассказывает историю Люкиных, которые много лет назад обосновались в США, и просит не думать о происхождении спортсменки. «Какая разница, откуда она родом? За США выступает дочь советских звезд, но она и не мечтала о другом», — поясняет он. Журналист призывает американцев болеть за Настю, потому что ей под силу сотворить сенсацию на Играх.

Мы возлагаем на Настю большие надежды. Она способна на великие вещи. Марта Кэролай координатор сборной США

Спустя месяц это произошло. Люкин стала олимпийской чемпионкой в многоборье — выиграла самую престижную награду, какая только есть в этом виде спорта. Она стала первой русской американкой, которой это удалось.

В поисках лучшей жизни

Настя родилась в Москве в 1989 году в семье двукратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике и чемпионки мира по художественной. Валерий Люкин и Анна Кочнева поженились незадолго до ее появления на свет. В 1992-м, после распада СССР, было решено уехать из страны в поисках лучшей жизни. Они слышали, что где-то за границей существуют коммерческие спортивные школы и клубы, в которых можно неплохо зарабатывать. Выбор пал на США, и семья с несколькими тысячами долларов сбережений отправилась в Новый Орлеан.

Люкин, герой Олимпиады 1988 года, действительно быстро нашел работу в детской спортивной школе. Сложностью оставалось лишь плохое знание языка, а еще то, что поселились Люкины во Французском квартале — историческом, но довольно угрюмом районе, который произвел на них скверное впечатление. «Мы собираемся растить ребенка здесь? Я не знаю, как это сделать. Неужели вся страна такая?» — в отчаянии задавалась вопросами Анна.

Однако спустя полтора года Люкины переехали в Даллас (штат Техас), где им сразу понравилось. К тому времени Валерий накопил сумму, которой хватило на открытие собственной спортшколы. Вместе с другом Евгением Марченко, пятикратным чемпионом мира по спортивной акробатике, он основал Международную олимпийскую гимнастическую академию (World Olympic Gymnastics Academy), идея которой была в воспитании гимнастов и гимнасток самого высокого уровня. Валерий как тренер тогда уже имел серьезный авторитет, и среди американцев быстро нашлись желающие отдать детей в его школу. Анна тоже помогала на тренировках.

Из Насти (именно так ее звали в начальной школе) никто не стремился вырастить профессиональную спортсменку — слишком хорошо Люкины знали трудности этого пути. Правда, и совсем оградить девочку от спорта не удавалось — ее не с кем было оставить, когда родители были на работе, и все детство она провела, наблюдая за тренировками и повторяя трюки. Так само собой стало понятно, что у Насти талант. Анна пыталась отправить дочь учиться игре на фортепиано и на другие занятия, но ничто не увлекало ее так, как гимнастика. «Она всегда была гибкой и могла делать многие упражнения без разминки. Это не получалось у других», — вспоминал Люкин.

Настя объясняла: «Я не хотела снимать купальник. Даже ночью спала в нем. Родители пытались меня переодеть, но я устраивала истерики. Именно тогда они поняли, что гимнастика, вероятно, станет большой частью моей жизни». Люкины действительно перестали сопротивляться и все усилия направили на развитие будущей чемпионки.

В 2000 году Люкиным дали гражданство США.

Новый лидер сборной

В 2002 году Настя приняла участие в первом крупном турнире — чемпионате США среди юниоров. Старт выдался неудачным: падение с брусьев отбросило ее на 15-е место. При этом на бумаге Люкин была одной из сильнейших юниорок в стране, поэтому в сборную ее все-таки включили. В том же году Настя оправдала ожидания: на Панамериканских играх помогла команде победить, а еще стала второй в многоборье.

В 2003-м Люкин стала чемпионкой США среди юниоров, а в 2004-м повторила это достижение. Она показывала результаты наравне со взрослыми, однако еще не могла поехать на Олимпиаду в Афины. Только в 2005-м Настя впервые приняла участие во взрослых соревнованиях и на дебютном первенстве страны выиграла две золотые медали. Так она получила путевку на чемпионат мира в Мельбурн, где в борьбе за победу в многоборье лишь одну тысячную балла уступила более опытной соотечественнице Челси Меммель, а потом обошла ее на брусьях и на бревне. Тогда уже никто не сомневался, что Люкин со временем станет лидером команды.

Это подтвердилось в следующие два сезона. Были новые победы на чемпионатах США и мира, на национальном Кубке и взрослых Панамериканских играх. В 2007-м, правда, Настя получила травму и выбыла из строя, но вернулась уже к началу олимпийского сезона. Меммель в роли ее главной конкурентки теперь сменила Шон Джонсон, но по факту Люкин соревновалась сама с собой. То есть чистое исполнение в Пекине гарантировало ей золото.

Хотя в квалификации многоборья Настя заставила болельщиков понервничать (стала второй, пропустив вперед Джонсон), в финале она победила с хорошим преимуществом. В индивидуальном зачете взяла серебро на бревне и брусьях и бронзу в вольных упражнениях. Первые два вида, кстати, Настя всегда особенно любила. В командном турнире Люкин помогла сборной завоевать серебро, так что из Пекина 20-летняя гимнастка увезла аж пять медалей. В интервью сразу после победы она призналась, что не ожидала успеха, и добавила: «Я прошла через многое. А теперь думаю, что поеду на следующие Игры, чтобы побеждать».

Однако сказано это было, видимо, на эмоциях, и уже в 2009-м Люкин объявила о завершении карьеры. Она попыталась вернуться спустя три сезона, но бороться за место в сборной на Олимпиаде в Лондоне уже не смогла. В Великобританию она отправилась в качестве представительницы атлетов от Международной федерации гимнастики. И до сих пор на соревнования Настя приезжает разве что как почетный гость.

«Все говорят: “Ты русская, ты должна пить водку!”»

В США Люкин считают своей, но вопросов о России у нее, конечно, избегать не получается. Едва ли не в каждом интервью Настю спрашивают об отношении к родной стране, просят поделиться впечатлениями от поездок в Москву и рассказать о том, что в ней осталось русского.

Так, на сайте Today.com перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году появилась любопытная статья. «Существует много стереотипов о русских и русской культуре, и поскольку Игры проводятся в этой далекой стране, мы решили, что нам нужно получше их изучить. На вопросы отвечает Настя Люкин», — говорится в начале заметки. Дальше журналисты рассуждают на популярные темы, такие как отношение русских к водке. Вот что рассказала гимнастка.

Все русские употребляют спиртное?

Пока я росла и тренировалась, очевидно, никогда не пила. И сейчас я почти не пью, только иногда бокал вина. Но все говорят: «Ты русская, ты должна пить водку!». Нет, я не пью. Русские вовсе не первые в мире по употреблению алкоголя — это звание принадлежит южнокорейцам. Но стереотип существует, думаю, потому, что русские делают отличную водку. Впрочем, этого нет в моих генах. И мои родители не пьют водку — вино иногда.

Как русские желают удачи?

Русские — очень суеверные люди. Когда кому-то желают удачи, нужно ответить определенным образом, иначе не повезет. Вам говорят «ni pukha, ni pyera!», а вы должны ответить «k chyortu», что означает «к дьяволу».

Почему русские не улыбаются?

Забавно, но на протяжении всей гимнастической карьеры я почти не улыбалась, потому что всегда была очень сосредоточена. И все говорят: «Ну, это потому, что ты русская», хотя я никогда не думала об этом. Мой отец — тренер по гимнастике, и у него советский менталитет. Ты тренируешься, соревнуешься, а не пытаешься хорошо провести время или пообщаться. В России не принято улыбаться, но это не значит, что там плохие люди.

«Я правда чувствую себя американкой»

Сейчас Люкин работает комментатором NBC Sports, участвует в фотосессиях и посещает светские мероприятия, например, Недели моды. У нее также есть собственная линия гимнастического оборудования, в нее входят маты и бревна. В социальных сетях Настя пропагандирует идеи здорового образа жизни, дает советы по фитнесу и питанию, делится опытом по дизайну интерьеров. Она крайне популярна — только в Instagram у нее миллион подписчиков. Справедливости ради стоит заметить, что большая часть из них — англоговорящие. В России у Люкин нет толпы фанатов.

Когда ей приходится встречаться с российскими журналистами, она дает интервью на родном языке, но неохотно, потому что боится допустить ошибку и разочаровать болельщиков: «Я чувствую, что люди будут осуждать меня: “Она родилась в России. Почему она плохо говорит?”». При этом Настя рассказывает, что верна своим корням, раз в год навещает бабушек и дедушек в Москве и практически ежедневно общается с ними по телефону.

Бывшая гимнастка нередко повторяет, что восхищается мужеством родителей, которые осуществили свою мечту: «Они упаковали вещи и уехали из России, хотя не были уверены, получится ли. Они русские, и я русская несмотря ни на что и никогда ни на что не променяю это. При этом я правда чувствую себя американкой, и от этого тоже не могу отказаться. Я счастлива быть той, кем являюсь. Я горда быть русской и выступать за США».