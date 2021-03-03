Бывший футболист стал четырехкратным чемпионом России по художественной гимнастике

Спортсмены разыграли пять комплектов наград: четыре — в личных соревнованиях, один — в групповых упражнениях. В турнире приняли участие 10 гимнастов и три команды.

Четырехкратным чемпионом России стал 20-летний татарстанец Булат Сунгатулин, который перешел в художественную гимнастику из футбола. Он победил в упражнениях с булавами, тростью и кольцом, а также в составе группы.