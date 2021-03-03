Арина Аверина стала чемпионкой России по художественной гимнастике в упражнении с обручем

Второе место заняла Лала Крамаренко (27,450), третьей стала Дина Аверина (26,850). В среду также будут разыграны награды в финалах соревнований в упражнениях с мячом, лентой и булавами.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Результаты выступлений на чемпионате России являются одним из определяющих факторов при формировании состава национальной команды на предолимпийский чемпионат Европы, который пройдет c 9 по 13 июня в болгарской Варне. Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.