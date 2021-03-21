Заломин победил на чемпионате России по прыжкам на батуте
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Михаил Заломин одержал победу в соревнованиях по прыжкам на двойном минитрампе на чемпионате России по прыжкам на батуте в Сочи.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Михаил Заломин одержал победу в соревнованиях по прыжкам на двойном минитрампе на чемпионате России по прыжкам на батуте в Сочи.
Заломин набрал 78,500 балла. Второе место занял Василий Макарский (75,500), замкнул тройку лучших Александр Одинцов (74,800).
У женщин в данной дисциплине победила Галина Бегим (70,300), второй стала Дана Садкова (68,700), третьей — Дарья Неспанова (68,200).
В прыжках на акробатической дорожке первенствовал Александр Лисицын (77,900), второе место у Вадима Афанасьева (74,100), третье у Алексея Светлишникова (73,200). У женщин в данной дисциплине первой стала Ирина Силичева (67,400), второй — Елена Нейман (67,000), третьей — Виктория Даниленко (65,300).