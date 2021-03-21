Заломин победил на чемпионате России по прыжкам на батуте

Заломин победил на чемпионате России по прыжкам на батуте

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Михаил Заломин одержал победу в соревнованиях по прыжкам на двойном минитрампе на чемпионате России по прыжкам на батуте в Сочи.