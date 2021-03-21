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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Заломин победил на чемпионате России по прыжкам на батуте

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Михаил Заломин одержал победу в соревнованиях по прыжкам на двойном минитрампе на чемпионате России по прыжкам на батуте в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

Заломин набрал 78,500 балла. Второе место занял Василий Макарский (75,500), замкнул тройку лучших Александр Одинцов (74,800).

У женщин в данной дисциплине победила Галина Бегим (70,300), второй стала Дана Садкова (68,700), третьей — Дарья Неспанова (68,200).

В прыжках на акробатической дорожке первенствовал Александр Лисицын (77,900), второе место у Вадима Афанасьева (74,100), третье у Алексея Светлишникова (73,200). У женщин в данной дисциплине первой стала Ирина Силичева (67,400), второй — Елена Нейман (67,000), третьей — Виктория Даниленко (65,300).

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