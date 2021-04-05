Аверины 9 апреля выступят на онлайн-турнире, организованном финской федерацией гимнастики

«Международные онлайн-турниры по художественной гимнастике в последнее время перестали быть исключительным явлением, — отметила Винер-Усманова. — Очередное соревнование пройдет 9 апреля, организаторами турнира являются финны. Будет выступать вся наша основная команда, включая сестер Авериных. Спортсменки будут выступать в центре гимнастики в Новогорске».

Последний международный онлайн-турнир с участием российских гимнасток проходил 21 марта, организатором тех соревнований была Федерации гимнастики Германии. В личном многоборье победу тогда одержала Дина Аверина, второе место заняла Арина Аверина, третьей стала немецкая гимнастка Маргарита Колосов.