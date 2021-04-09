Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
Лилль
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уэска
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арминия
Фрайбург
00
Хоккей. НХЛ
10.04
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
10.04
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
10.04
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Ак Барс
12
Хоккей. НХЛ
10.04
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
10.04
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
10.04
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
10.04
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
Триумф российских фигуристок на ЧМ
21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Дина Аверина первенствовала в многоборье на международном онлайн-турнире

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на международном онлайн-турнире, который был организован Федерацией гимнастики Финляндии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По сумме четырёх выступлений спортсменка набрала 112,050 балла.

Второе и третье места также заняли россиянки — Арина Аверина, набравшая 107,950 балла, и Дарья Трубникова — 105,550.

В групповых упражнениях в многоборье отдельно соревновались основные и молодёжные составы команд. Обе золотые медали достались россиянкам. Призёрами среди взрослых гимнасток стали спортсменки Израиля и Финляндии. Среди юниорок на пьедестал поднялись гимнастки из Швейцарии и Финляндии.

В онлайн-турнире принимали участие гимнастки России, Финляндии, США, Азербайджана, Израиля, Швейцарии, Польши и Норвегии.

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Серхио Рамос и Эден Азар пропустят матч «Реала» с «Барселоной»
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка России по футболу
«Барселона» победит в Эль Класико: Топ ставок выходных
«Ак Барс» сравнял счет в серии финала Восточной конференции КХЛ
Российские керлингисты обыграли канадцев и вышли в полуфинал ЧМ
Гол Винисиуса признан лучшим по итогам недели в Лиге чемпионов
Клуб НХЛ хочет расторгнуть контракт с чемпионом ОИ из России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь