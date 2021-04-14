Российской клоун рассказал об успехах сына в сборной США по гимнастике
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Известный российский актер и клоун Леонид Лейкин рассказал о том, что один из его сыновей выступает за сборную США по спортивной гимнастике.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Известный российский актер и клоун Леонид Лейкин рассказал о том, что один из его сыновей выступает за сборную США по спортивной гимнастике.
Лейкин женат на бывшей спортивной гимнастке Евгении Головач. В США у пары родилось два сына — Данила и Лука. При этом у обоих имеется гражданство РФ.
«Они оба занимаются спортивной гимнастикой. Женя (супруга. — Прим. ред.) преподает у девчонок. А вот Даню взяли в сборную Америки по спортивной гимнастике. И вот он сейчас подает надежды. Ему будет 14 лет в июне. Его уже взяли в юниорскую сборную. В девять лет
«Я его спрашиваю: “Данечка, ты хоть волнуешься перед соревнованиями?” Он отвечает: “Нет, папа, я не волнуюсь”. Я ему говорю: “Ты должен волноваться немножко. Папа, допустим, волнуется, когда выходит на сцену”. Ответ: “Ну пап, я их все равно всех сделаю”. Я ему говорю, что не надо так бахвалиться, потому что всегда найдется тот, кто круче тебя», — добавил культовый клоун.