Российской клоун рассказал об успехах сына в сборной США по гимнастике

«Они оба занимаются спортивной гимнастикой. Женя (супруга. — Прим. ред.) преподает у девчонок. А вот Даню взяли в сборную Америки по спортивной гимнастике. И вот он сейчас подает надежды. Ему будет 14 лет в июне. Его уже взяли в юниорскую сборную. В девять лет из-за него даже поменяли правила во всей американской гимнастической гильдии: можно было выступать с девяти лет, а сделали с восьми, потому что Даня в восемь на соревнованиях делал то, что в 12 лет не делают», — рассказал Лейкин в интервью Василию Конову на YouTube-канале KOnOff.