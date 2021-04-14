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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российской клоун рассказал об успехах сына в сборной США по гимнастике

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Известный российский актер и клоун Леонид Лейкин рассказал о том, что один из его сыновей выступает за сборную США по спортивной гимнастике.

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Лейкин женат на бывшей спортивной гимнастке Евгении Головач. В США у пары родилось два сына — Данила и Лука. При этом у обоих имеется гражданство РФ.

«Они оба занимаются спортивной гимнастикой. Женя (супруга. — Прим. ред.) преподает у девчонок. А вот Даню взяли в сборную Америки по спортивной гимнастике. И вот он сейчас подает надежды. Ему будет 14 лет в июне. Его уже взяли в юниорскую сборную. В девять лет из-за него даже поменяли правила во всей американской гимнастической гильдии: можно было выступать с девяти лет, а сделали с восьми, потому что Даня в восемь на соревнованиях делал то, что в 12 лет не делают», — рассказал Лейкин в интервью Василию Конову на YouTube-канале KOnOff.

«Я его спрашиваю: “Данечка, ты хоть волнуешься перед соревнованиями?” Он отвечает: “Нет, папа, я не волнуюсь”. Я ему говорю: “Ты должен волноваться немножко. Папа, допустим, волнуется, когда выходит на сцену”. Ответ: “Ну пап, я их все равно всех сделаю”. Я ему говорю, что не надо так бахвалиться, потому что всегда найдется тот, кто круче тебя», — добавил культовый клоун.

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