Дина Аверина выиграла многоборье этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте

Соревнования в личном многоборье проходили в течение двух дней, в турнире принимала участие 51 спортсменка. Дина Аверина получила за выступления с обручем 26,45 балла, с мячом — 27,90, булавами — 27,40, с лентой — 22,35.

Второе место в многоборье заняла ее сестра Арина Аверина (97,40) Упражнения спортсменки с обручем были оценены в 26,90, с мячом — 27,45, с булавами — 27,65, с лентой — в 15,40. Судьи поставили низкие оценки за упражнения с лентой по причине того, что во время выступления на ленте завязался узел, а Арина, не заметив этого, продолжала показывать свою программу.