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12:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Двукратная олимпийская чемпионка пожаловалась на низкие пенсии в России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и бывший депутат Госдумы Светлана Хоркина пожаловалась на низкие пенсии в России. Ее слова цитирует издание «Собеседник».

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Источник: РИА "Новости"

Хоркина подчеркнула, что в некоторых случаях пенсионерам не хватает денег даже на то, чтобы купить продукты питания. Однако титулованных спортсменов государство поддерживает дополнительными стипендиями.

«Эта выплата очень помогает, особенно тем олимпийским чемпионам, которые стали для нас героями много лет назад, а сейчас на пенсии. У нас сегодня пенсии очень интересные, порой и на еду не хватает», — заключила гимнастка.

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Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 90 тысяч рублей. Она призналась, что ее начисления складываются из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов.

В ноябре 2020 года иллюзионист Амаяк Акопян тоже высказал недовольство размером своей пенсии. Он сказал, что государство назначило ему выплаты в 19 тысяч рублей.

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