Гимнастки Аверины завоевали три золота из четырех в последний день этапа Кубка мира

Этап Кубка мира в Ташкенте проходит с 16 по 18 апреля. В первые два дня разыгрывались медали в личном и групповом многоборье. В воскресенье определялись победительницы в отдельных упражнениях.
В упражнениях с обручем Дина Аверина победила с результатом 27,75 балла, второй была итальянка София Рафаэлли (25,40), третьей — представительница Белоруссии Анастасия Салос (24,70). Арина Аверина в этом виде заняла четвертое место (23,95).
В упражнениях с мячом Арина Аверина первенствовала с результатом 28,40, второе место заняла Дина Аверина (28,15), третьей стала гимнастка из Белоруссии Алина Горносько (25,10). В булавах Арина Аверина набрала 28,65 баллов, серебро досталось Дине Авериной (28,15), бронза — Горносько (26,55).
Лучше всех с лентой справилась Горносько (22,75), второе место заняла Рафаэлли (22,10), третье — Дина Аверина (21,50).
В субботу лучший результат в многоборье показала Дина Аверина, второе место заняла Арина Аверина, бронза досталась Салос.