Гимнастки Аверины завоевали три золота из четырех в последний день этапа Кубка мира

Гимнастки Аверины завоевали три золота из четырех в последний день этапа Кубка мира

ТАСС, 18 апреля. Россиянки Арина и Дина Аверины выиграли три золотые медали из четырех в заключительный день этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Арина была лучшей в упражнениях с мячом и булавами, Дина победила в упражнениях с обручем.