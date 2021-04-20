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15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Родионенко рассказала о жестких антиковидных правилах в Швейцарии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Михаил Гончаров. Организаторы чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария) установили жесточайшие антиковидные правила для участников турнира, порой появляется ощущение, что за командой ведется слежка, заявила РИА Новости старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования в Базеле пройдут с 21 по 25 апреля.

«Наша женская команда сегодня сдавала тесты, все результаты отрицательные. Завтра сдают ребята, так как они начнут соревноваться на день позже. Знаете, вот даже на секунду снимаешь маску, тут же к тебе подходит организатор и просит надеть ее обратно. Все абсолютно в масках, весь Базель в масках, строжайший контроль на турнире. При нарушении тут же делается замечание и тут же все сообщается в оргкомитет», — рассказала Родионенко.

«Например, мне сообщили утром: “пожалуйста, обратите внимание на свою команду, так как спортсмены ходили без масок”. Мы просто удивляемся, мы же народ такой забывчивый… Приспустил маску — и тут же идет замечание. Ощущение, что за нами ведется постоянная слежка», — добавила она.

Тем не менее, по словам специалиста, спортсмены и тренеры уже немного адаптировались.

«Нам постоянно измеряют температуру, говорят пользоваться антисептиками. Я уже шучу, что от этих антисептиков у нас руки буду облазить, но спортсмены пока не жалуются. Первые два дня было очень сложно привыкнуть, потому что был постоянный напряг, сейчас уже проще — немного адаптировались. Однако никто не гарантирует, что все же будет идеально. Вдруг у кого-то выявится положительный тест и все может пойти по-другому», — отметила Родионенко.

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