Родионенко рассказала о жестких антиковидных правилах в Швейцарии

Соревнования в Базеле пройдут с 21 по 25 апреля.

«Наша женская команда сегодня сдавала тесты, все результаты отрицательные. Завтра сдают ребята, так как они начнут соревноваться на день позже. Знаете, вот даже на секунду снимаешь маску, тут же к тебе подходит организатор и просит надеть ее обратно. Все абсолютно в масках, весь Базель в масках, строжайший контроль на турнире. При нарушении тут же делается замечание и тут же все сообщается в оргкомитет», — рассказала Родионенко.

«Например, мне сообщили утром: “пожалуйста, обратите внимание на свою команду, так как спортсмены ходили без масок”. Мы просто удивляемся, мы же народ такой забывчивый… Приспустил маску — и тут же идет замечание. Ощущение, что за нами ведется постоянная слежка», — добавила она.

Тем не менее, по словам специалиста, спортсмены и тренеры уже немного адаптировались.