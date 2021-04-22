Нагорный и Белявский вышли в финал в многоборье на чемпионате Европы
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россияне Никита Нагорный и Давид Белявский вышли в финал в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россияне Никита Нагорный и Давид Белявский вышли в финал в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.
Нагорный в квалификации показал первый результат, набрав 87,097 балла, а Белявский (85,398) стал вторым. Еще один представитель России Александр Карцев (84,731) занял третье место, но не попал в число финалистов, так как в решающей стадии могут принимать участие только два лучших спортсмена от одной страны. При этом результат Карцева позволил российской команде завоевать еще одну личную лицензию для участия в Олимпийских играх в Токио. Командные лицензии сборная России заработала еще по итогам чемпионата мира-2018 в Дохе, первую личную — на мировом первенстве 2019 года в немецком Штутгарте.
Нагорный также пробился в финал в вольных упражнениях (15,066; 2-е место в квалификации), упражнениях на коне (14,066; 7-е), упражнениях на кольцах (14,733; 7-е), в опорном прыжке (14,583; 2-е) и в параллельных брусьях (14,833; 5-е).
Белявский представит России в финале в упражнениях на коне (14,133; 6-е), в параллельных брусьях (14,866; 4-е) и на перекладине (13,733; 7-е). Кирилл Прокопьев вышел в финал вольных упражнений (15,066; 1-е).
Чемпионат Европы в Базеле продлится до 25 апреля.