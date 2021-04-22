Нагорный и Белявский вышли в финал в многоборье на чемпионате Европы

Нагорный в квалификации показал первый результат, набрав 87,097 балла, а Белявский (85,398) стал вторым. Еще один представитель России Александр Карцев (84,731) занял третье место, но не попал в число финалистов, так как в решающей стадии могут принимать участие только два лучших спортсмена от одной страны. При этом результат Карцева позволил российской команде завоевать еще одну личную лицензию для участия в Олимпийских играх в Токио. Командные лицензии сборная России заработала еще по итогам чемпионата мира-2018 в Дохе, первую личную — на мировом первенстве 2019 года в немецком Штутгарте.