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15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каролина Севастьянова впечатлила подписчиков фото в откровенном платье

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российская гимнастка Каролина Севастьянова поделилась новыми фото в Instagram.

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Спортсменка выложила фото с отдыха на Мальдивах. На снимках Севастьянова позирует в откровенном белом платье на пляже, отмечая день рождения. В воскресенье гимнастке исполнилось 26 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Потрясающая красота», «Какие ноги», «Настоящая королева», — оценили фото подписчики Каролины.

Севастьянова завершила спортивную карьеру после победы на Олимпийских играх в 2012 году.

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