Каролина Севастьянова впечатлила подписчиков фото в откровенном платье
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российская гимнастка Каролина Севастьянова поделилась новыми фото в Instagram.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российская гимнастка Каролина Севастьянова поделилась новыми фото в Instagram.
Спортсменка выложила фото с отдыха на Мальдивах. На снимках Севастьянова позирует в откровенном белом платье на пляже, отмечая день рождения. В воскресенье гимнастке исполнилось 26 лет.
«Потрясающая красота», «Какие ноги», «Настоящая королева», — оценили фото подписчики Каролины.
Севастьянова завершила спортивную карьеру после победы на Олимпийских играх в 2012 году.