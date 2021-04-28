Лидер сборной Украины по художественной гимнастике назвала зарплату
Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко назвала размер зарплаты. Ее слова приводит
Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко назвала размер зарплаты. Ее слова приводит
По словам спортсменки, она получает 5 тысяч гривен (13,5 тысяч рублей) в месяц и не имеет дополнительных источников дохода. Украинка отметила, что
Никольченко также рассказала, что за бронзовую медаль на чемпионате мира 2019 года в Баку получила 30 тысяч гривен (80,9 тысячи рублей). Она также отметила, что на коммерческих стартах можно заработать больше.
Помимо бронзы ЧМ-2019, в активе Никольченко два третьих места на Европейских играх и бронзовая медаль чемпионата Европы. Кроме того, гимнастка пять раз завоевывала золото в финалах