Лидер сборной Украины по художественной гимнастике назвала зарплату

По словам спортсменки, она получает 5 тысяч гривен (13,5 тысяч рублей) в месяц и не имеет дополнительных источников дохода. Украинка отметила, что из-за пандемии коронавируса в спорте урезали бюджеты, поэтому атлетам сейчас тяжело.

Никольченко также рассказала, что за бронзовую медаль на чемпионате мира 2019 года в Баку получила 30 тысяч гривен (80,9 тысячи рублей). Она также отметила, что на коммерческих стартах можно заработать больше.

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