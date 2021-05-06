Олимпийскую чемпионку раскритиковали за «очень интимное фото»: «Такое должен видеть только твой парень!»

«Зачем это? Что это? А как твой парень на это смотрит? Для чего?» — написал 26-летней девушке пользователь инстаграма под ником menkin227.
«Все люди разные. Мне повезло, что мой молодой человек — адекватный. В отличие от таких, как вы», — ответила Севастьянова.
«А в чем моя неадекватность? — вновь написал Каролине тот же подписчик. — Что я вам вопрос написал, для чего и как? Понятие адекватность — очень тонкое! Для кого-то можно и без купальника — и тоже все адекватно. Просто, на мой взгляд, очень интимное фото. Извините, если я вас обидел. Вы очень хорошая».
Этого же подписчика поддержал другой пользователь инстаграма под ником vazgen5089. Он написал следующее: «Там понятий нет просто у людей. Морали нет. Вот тело — нате, все смотрите. Ну, нравится молодому человеку, что любой может посмотреть то, что должен видеть только он».
«А ваша девушка ходит на пляже в чем?» — вновь вступила в переписку Севастьянова.
«Каролина, я понимаю, что у вас красивое тело, вы молода и красива… Мне нечего ответить. Я других моральных принципов и понятий. Я без осуждения. То, что вы (да и не только вы) выставляете, должен видеть только ваш мужчина, а не я и другие… Я же говорю, разница в понимании вещей и моральных принципах. Ваши позволяют выкладывать такое, мои этому противоречат», — отметил vazgen5089.
«Каролина, зачем вы им вообще отвечаете. У вас очень красивая фигура!» — заступилась за олимпийскую чемпионку одна из ее подписчиц.