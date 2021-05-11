Гимнасту Далалояну сняли гипс, 17 мая он должен присоединиться к сборной России

Далалоян получил надрыв ахиллова сухожилия 16 апреля на контрольной тренировке перед отъездом на чемпионат Европы в Швейцарию. На следующий день спортсмен был прооперирован, травмированную ногу загипсовали.

«Команда заехала на очередной сбор на “Круглое”, на базе находятся все спортсмены за исключением Артура Далалояна, — сказала Родионенко. — Он приедет к нам 17 мая, ему уже сняли гипс, и сейчас он проходит определенные восстановительные процедуры в клинике. Далалоян с начала следующей недели начнет тренироваться вместе с командой. Естественно, с определенными ограничениями, как скажут врачи».

«Восстановление идет нормальными темпами, все теперь зависит от его организма. Мы продолжаем рассчитывать на Артура и надеемся, что он будет в составе команды на Олимпиаде в Токио», — продолжила собеседница ТАСС. Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.

С 8 по 12 июня в Новосибирске пройдет Кубок России по спортивной гимнастике, по итогам которого должен быть сформирован окончательный состав команды на Олимпиаду. «Далалоян очень хочет выступить на этом турнире на четырех снарядах, и, возможно, мы разрешим ему это сделать, — заметила Родионенко. — Облегчим соскоки, а вольные и опорный прыжок, где большая нагрузка на ноги, он пропустит. Это ему очень важно для тонуса».