Звезда русской гимнастики Мельникова: съемки в фильме, Олимпиада, свой бренд купальников, учеба в Сингапуре

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На Олимпиаде в Рио 16-летняя Ангелина Мельникова сразу стала мировой звездой. Она помогла России взять командное серебро. Сейчас Мельникова имеет в коллекции россыпь медалей с чемпионатов мира и Европы, являясь лидером команды. И в Токио именно она поведет за собой новое поколение русских гимнасток.

Несмотря на внешнюю хрупкость, Ангелина настоящий боец. С силой духа у нее полный порядок — может без особой грусти говорить о непобедимости американских гимнасток. Эта реальность ее не пугает. Девушка продолжает тренироваться, усложнять свои программы и соревноваться на равных до самого последнего момента. Так будет и через пару месяцев в столице Японии. Пока же Мельникова, вернувшаяся с плодотворного чемпионата Европы (золото, 2 серебра и бронза), усиленно к этому готовится. Ангелина уже успела отдохнуть и начала сбор на базе «Озеро Круглое».

За день до первой тренировки (разговор состоялся 4 мая. — Прим. Sport24) гимнастка пообщалась с корреспондентом Sport24 Викторией Дмитриевой. Ниже — большое интервью Мельниковой, которую вы не знали.

— Какие ощущения от первого за долгое время международного старта?

— У меня мысли сейчас об Олимпийских играх. Ориентир только туда. Чемпионат Европы эмоционально так быстро затерся, потому что главный старт — Олимпиада. Чемпионат Европы он как такой… Прошел и прошел. Да, там были цели для выполнения, но все это уже прошло. Я перешагнула этот этап. Сейчас у меня в голове только одна цель — Олимпийские игры. На Европе после долгого перерыва я прочувствовала, что мне нужно подработать, где-то почувствовала возможность усилить программу, поэтому сейчас уже есть новые цели.

— Ошибки в многоборье — психологический момент? Или они связаны с отсутствием активной соревновательной деятельности?

— Нет, ни с чем не связаны. Я не знаю, как это объяснить. Это были довольно-таки глупые ошибки, потому что они не технические. Просто стечение обстоятельств. Например, на брусьях у меня не встала накладка. Я тот элемент сделала хорошо, но взялась так, что просто не смогла удержаться. У меня не попала накладка в нужное положение, поэтому я и сорвалась. Такое бывает на тренировках, но очень редко. И вот случилось на соревнованиях. Не знаю, от чего это зависит. Может быть просто случай, потому что гимнастика — очень скользкий вид спорта.

И то же самое на бревне. Поворот… Такой риторический вопрос. Кто падает с поворота? (улыбается). Это очень глупое падение.

В целом не могу объяснить эти ошибки. Думаю, что это стечение обстоятельств. Они ведь и для меня самой неожиданные. Я потом их обдумывала, чтобы понять, как не повторять подобного в будущем, но здесь ничего нельзя сделать.

— Успели сразу после чемпионата Европы провести какой-то разбор полетов с тренерами? Или все будет обсуждаться уже на сборе?

— После Европы нам дали неделю на отдых. За это время со своим тренером я виделась только один раз, поэтому мы даже не успели поговорить. Вообще, мы сами знаем все свои ошибки. Конечно, будем работать над качеством. Сейчас постараемся еще что-то поменять, для того, чтобы его улучшить. Это все будет обсуждаться. У нас как раз начинается подготовка к Кубку России и Олимпийским играм.

— В Токио маску можно будет снимать только во время соревнований, тренировок, сна и еды. Помимо этого, всех ждут ежедневные тесты. В Базеле вы уже узнали, как быть в маске сразу после выступлений, а также столкнулись с жестким тестированием, которое, по вашим словам, «чуть не прокололо вам глаза через нос». После этого опыта на Играх будет ли проще справляться с ковидной рутиной?

— Это очень выбивает из колеи, потому что нарушается твоя зона комфорта. Вот идет тренировка, у тебя в голове куча моментов, связанных с ней, а тебе постоянно говорят про эту маску. А ты думаешь: «Господи! Опять забыла». И тебе надо идти за этой маской. Это все очень дискомфортно. Я могу сказать, что еще не привыкла. Часто забываю про маску, потому что для меня важны спортивные моменты.

На Играх, думаю, будет труднее и строже. Тем более что это Япония. Они такие педанты. В Базеле тоже было довольно строго, но когда мы пару раз забывали о масках, нам за это ничего не сделали.

— На чемпионате мира в Дохе вам не хватило до медали на вольных 33 тысячных балла, которые пожалели судьи. Тогда вы сильно огорчились. Показалось, что это первый момент после Игр в Рио, который заставил вас плакать. Как сейчас в гимнастике дела с судейством? Судьи уже могут вас поощрить за то, что вы опытная спортсменка с титулами?

— У нас, как и во всех видах спорта, имя все равно влияет. Если на помост выходит какая-то олимпийская чемпионка, к ней одно отношение, а к человеку, который приехал в первый раз, совсем другое. Это нормально. Так везде. Поэтому, думаю, судьи уже могут мне что-то простить. Но где-то действуют совершенно справедливо. Например, в вольных упражнениях на чемпионате Европы. Девочка из Великобритании (Джессика Гадирова. — Прим. Sport24) сделала свою программу довольно чисто и визуально победила, несмотря на невысокую сложность. Здесь 50 на 50. Где-то лояльно, а где-то справедливо и даже строже. Тут не угадаешь.

***

— На чемпионате Европы немецкие гимнастки вышли на помост в закрытых комбинезонах, привлекая так внимание к проблеме сексуализации женщин в спорте. Девушки сказали, что таким образом хотели вдохновить других спортсменок, которые не рискуют выступать в комфортной для них форме. Как вам эта идея?

— Очень сложно об этом говорить. Сейчас идет социальное движение в защиту девушек. Я об этом, честно, не думала, потому что самого детства выступаю в купальниках. Да, иногда бывает некомфортно, когда купальники слишком высокие или что-то такое. Но ты можешь всегда подобрать себе другой, если тебе неудобно.

Если спортсменкам некомфортно выступать в купальниках, почему бы и не выбрать подобные комбинезоны, предложенные девочками из Германии. Это смотрится необычно. Я думала, эти костюмы скользкие, они из лайкры. Спросила об этом у девочек, и они сказали, что им в них комфортно и удобно. Поэтому отношусь к этому совершенно спокойно. Пусть выступают те, кому удобно в комбинезонах. Главное, чтобы это не стало каким-то обязательным условием для всех.

— У вас есть свой бренд гимнастических купальников, поэтому вы прекрасно знаете, что нужно гимнасткам для комфорта. Начнем с самого начала. Как пришла идея с купальниками?

— Я творческий человек. Мне всегда нравился дизайн. Я смотрела много разных показов и так далее. Хотела даже пойти учиться на дизайнера, на какие-то курсы, но потом оставила эту идею. Решила, что не смогу совмещать, хотя желание было очень сильное.

В один момент я подумала: «Почему бы не сделать купальники? Я ведь действующая гимнастка и знаю все о них». С этого момента и начала.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEvt_g7KbOc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КУПАЛЬНИКИ ДЛЯ ГИМНАСТИКИ (@gm_by_melnikova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А как приходят идеи для купальников?

— У меня нет такого, чтоб я села и заставила себя нарисовать купальник. Я рисую все в блокноте, когда есть какое-то вдохновение. Могу начать с узоров, а потом уже нарисовать купальник. Самое сложное — подбор тканей, потому что и качество, и цвета… Все нужно смотреть, а время на это не всегда есть, поэтому получаются накладки.

— Представим, что я решила заниматься производством одежды и продавать ее. Что мне нужно для этого сделать? Ну, помимо отрисовывания эскизов. Много ли денег придется вложить? Какие подводные камни?

— Вложений немного. А начать нужно с поиска швеи. Для этого придется пройти семь кругов ада (смеется). Это очень сложно. Не знаю, сколько швей я перепробовала и сколько денег на них потратила. В итоге они не принесли никакого результата, потому что гимнастические купальники — специфическое направление. Их не все умеют шить. Но мне повезло, потому что я все же нашла идеальных швей. Ткань же сейчас можно заказать где угодно. Даже на иностранных сайтах. Все приходит оптом.

— Собственная линия купальников — занятие для души или история про дополнительный доход?

— Нет, это точно не про доход. Это больше занятие для души.

Изначально я ориентировалась на маленьких девочек, потому что сложно шить купальники для взрослых. У всех совершенно разные формы. А дети все примерно одинаковые. Я не так много времени могу этому уделять из-за его отсутствия, делаю все дистанционно, когда нахожусь на базе, поэтому и ориентируюсь больше на маленьких девочек. Бывает сложно, но сейчас все нормально. Даже лучше, чем я себе представляла.

— В команде еще не просили создать купальники для соревнований?

— Нет. Да и на это нет времени. Для этого нужно много работать. Я просто знаю, как создается один купальник. Мы могли 7−10 раз перешивать, потому что не такая резинка, здесь что-то кривое, а там нужно сделать на два сантиметра побольше или поменьше. Это сложно, поэтому я к такому пока не готова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CE0w-PtKcp-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CE0w-PtKcp-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CE0w-PtKcp-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КУПАЛЬНИКИ ДЛЯ ГИМНАСТИКИ (@gm_by_melnikova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как, кстати, подбираются купальники для турниров, если вам нет необходимости выступать командой во всем одинаковом?

— У сборной есть контракт с фирмой купальников. Они присылают нам каталог, где есть, например, 5−6 моделей. Из них выбираем три купальника для чемпионата Европы. Естественно, мы можем что-то редактировать, менять цвет, расположение узора. Нам привозят их на пробу, мы их меряем, и если все отлично, привозят итоговые варианты.

В зале у нас есть комнатка, где висят купальники. Перед соревнованиями мы идем туда и выбираем те, в которых будем выступать.

***

— Мне кажется, поклонники спортивной гимнастики до сих пор помнят, как вас, 16-летнюю дебютантку, успокаивала Алия Мустафина после неудачного выступления в Рио. Сейчас уже вы в сборной в роли мамы для молодых девочек. Как справляетесь с этой миссией?

— Сейчас немного проще, потому что с маленькими девочками ездят их личные тренеры. У меня в Рио не было личного тренера, поэтому было сложно. Девочки у нас сильные. Я им помогаю только в каких-то организационных моментах. Многие на соревнованиях впервые и не знают, как можно, как нельзя, поэтому подсказываю им там.

— Если подумать, как Ангелина Мельникова изменилась за те годы, что прошли с Олимпиады-2016?

— Очень сильно изменилась. У меня много всего произошло в жизни: смена тренера, провалы в карьере, неожиданные победы. Эти эмоциональные качели меня поменяли. Да и мировоззрение стало другим.

Я вспоминаю себя на Олимпийских играх и понимаю, что в голове почти ничего не было. Тогда даже не осознавала, какой это важный старт, сколько люди к нему идут, через что они идут. Мне было 16 лет, и я только начинала свой путь в гимнастике. И начала сразу с Олимпийских игр (смеется).

Сейчас я подхожу к своим вторым Играм и вспоминаю обо всех сложностях, с которыми столкнулась. Понимаю, что еще раз такой путь бы не выбрала. Очень сложно. Не хотела бы вернуться ни на секунду назад, чтобы что-то изменить или повторить. Нет!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BYvHeX0lr1D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYvHeX0lr1D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYvHeX0lr1D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ангелина Мельникова (@gelyamelnikova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Когда вы узнали о переносе Олимпиады, говорили, что были шокированы. Сумели за год найти плюсы в том, что Игры не состоялись?

— Когда я узнала новость о переносе Игр, тут же пошла к главному тренеру и попросила две недели на отдых. Ну, потому что твои самые главные соревнования переносят на год, и ты должен это как-то принять. Тем более у нас такой недолговечный вид спорта. У меня уже после чемпионата мира-2019 немножечко подхрамывало здоровье, я прям терпела.

Сейчас понимаю, что это было к лучшему. На карантине я не тренировалась два месяца, и у меня стало лучше со здоровьем. Это плюс. Психологически же это было тяжело. Очень специфические ощущения, когда тебе сегодня остается полгода до Олимпиады, а на следующий день уже полтора.

— Как прошло карантинное время? Чем занимались? Каким было возвращение в зал?

— Я была дома. Тогда начала усиленно заниматься английским, поэтому карантин пошел на пользу. Я занималась почти каждый день, язык взлетел на другой уровень. В целом я лениво провела два месяца. Просто читала и смотрела фильмы.

Также было постоянное психологическое напряжение, потому что ты не знаешь, с каким настроением вернешься в зал после двух месяцев отдыха. Гимнастика еще и сложнокоординационный вид спорта, где координация теряется сразу же. Поэтому думала: «Как вообще все будет? Два месяца без тренировок. Ужас какой». Я и дома не могла ничего сделать, даже через голову перевернуться. Не представляла, как буду что-то делать в зале. Но возвращение получилось лучше, чем я ожидала. Сразу попала в свою колею и, на удивление, легко восстановилась. Медленно, но легко. У меня не было никаких проблем.

— А как сейчас будет строиться день человека, который готовится к Олимпиаде?

— У нас стандартный день. Тренировка с 9 утра до 12:30—13:00 . Потом обед. Лично у меня еще и дневной сон, потому что я так устаю, что дохожу до кровати и сразу засыпаю. Вторая тренировка с 16:00 до 19:00. Ужин. А дальше уже время, часик-полтора, на какие-то свои дела, занятия. И сон. Я стараюсь поддерживать жесткий режим сна, потому что для меня это очень важно. Замечаю, что когда есть режим, мне гораздо проще тренироваться и поддерживать свое состояние.

— Выходные-то есть?

— База сейчас закрыта из-за ковида, и мы не можем отсюда выезжать. Это, кстати, сложный момент. Ты всю свою жизнь куда-то выезжал, а теперь тебя просто закрыли в клетке. Даже в магазин не сходить. Тяжело это осознавать. Да и сидеть в одном месте тоже. Каждый день у тебя одна и та же дорога, комната, столовая.

До чемпионата Европы я была здесь месяц. Под конец четвертой недели уже не могла найти себе места. Очень тяжело.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLtf3-2g50M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLtf3-2g50M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLtf3-2g50M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ангелина Мельникова (@gelyamelnikova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В Токио главные соперницы сборной России будут девушки из США. После чемпионата мира в Штутгарте вы говорили, что «второе место — как первое, потому что мы пока не можем соперничать с американками». Объясните, как вы умудряетесь выходить на старт, заранее понимая, что золото уже застолбили за собой Симона Байлз и Ко?

— Абсолютно все страны понимают, когда мы выходим на командный турнир, что борются за второе-третье места. Американскую сборную невозможно обыграть, когда есть Симона. У нее большое преимущество перед всеми. Поэтому мысли только об оставшихся местах на подиуме. Так и в финале многоборья, и на отдельных снарядах.

На самом деле, это не просто, когда есть первое место, а ты выходишь бороться за второе. Ты отдаешься как для первого места, но в итоге занимаешь второе. Это немножечко бьет по психологии.

— В Рио только начинались допинговые проблемы нашего спорта, но тогда сборной повезло выступать с флагом и гимном. Была ли в то время боязнь сделать что-то не так? Например, использовать какие-нибудь препараты, даже самые простейшие и разрешенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA)?

— У нас такого не было. В сборной всегда все спокойно. С нами всегда ездит доктор, у которого все разрешенные препараты.

Лично я всегда отказываюсь от БАДов и каких-либо таблеток. Хотя это, может, и к худшему, потому что организм нужно поддерживать, а я все-таки не сторонник всяких дополнительных витаминов. Поэтому вообще не могу об этом судить.

— Теперь уже все спортсмены в стране вынуждены привыкать к отсутствию флага и гимна на крупных стартах. На два года уж точно. Как вам живется с этой суровой реальностью?

— Это все довольно обидно. У тебя в голове не только то, что ты должна сделать свою работу, но и эти моменты. Выходить без флага — это как-то… Не знаю, как объяснить. Когда ты стоишь на пьедестале и из-за тебя, из-за твоей победы, звучит гимн страны, это непередаваемые ощущения. Ты весь в мурашках. И тебе хочется испытать это снова и снова. А тут Олимпиада, это же такой важный старт, и всего этого не будет. Тяжело.

— На каждом старте сборной видно, что флаг — важный атрибут празднования. Не решили еще, будете ли укрываться флагом Олимпийского комитета России, который заменит в Токио наш привычный триколор?

— Мы никогда не обговариваем, будем ли брать флаг и так далее. Это происходит спонтанно, потому что ты не знаешь, какое место займешь. На чемпионате Европы, например, у нашего фотографа из России был с собой флаг. Нам дали его и мы сразу побежали фотографироваться с ним на помост.

— Слышали уже Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского, который заменит гимн?

— Да. Ну, хоть что-то. Здорово, что приняли такое решение. Это лучше, чем какая-то нейтральная мелодия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bzc3f6LoxdL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bzc3f6LoxdL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bzc3f6LoxdL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ангелина Мельникова (@gelyamelnikova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

***

— Вы стали одной из трех героинь сериала All Around на Olympic Channel, рассказывающий о потенциальных медалистках Токио-2020. Как это получилось?

— В один момент главный тренер пришел с бумагами и сказал: «Олимпийский канал выбрал тебя для съемок в сериале. С тобой свяжутся». И все. Со мной связались, и начались съемки. Все было нормально, но не всегда просто. Иногда ты хочешь отдохнуть, а тебе нужно где-то сниматься. Тем более что к ним нужно готовиться. Но я уже привыкла.

— Это были ежедневные съемки?

— Нет, не ежедневные. Меня снимали где-то два-три раза в месяц. Когда были соревнования — чаще. Это происходило целый день.

— Комфортно чувствовали себя в кадре?

— Более чем. Конечно, когда снимают весь твой день, ты не знаешь, какие моменты нормальные, а какие нет. Тем более на тренировках бывают нестандартные ситуации. В такие моменты ты не знаешь, как быть. Такое было в самом начале съемок. Потом стало нормально. Я забила на это.

— За вами всюду ходили операторы. Не бесили вас? Родителей? Тренеров?

— Нет, мне очень повезло с оператором. Она довольно понимающая женщина. Тем более что формат там свободный. Ты можешь попросить что-то не снимать, что-то убрать. И это здорово.

Тренеры сначала сторонились, а потом привыкли. У родителей дома была парочка съемок, но они к этому уже привыкли. Ко мне домой часто приезжали и что-то снимали.

— Хочется обсудить один момент. На чемпионате мира в Штутгарте гимнастка из Китая Чэнь Илэ пришла к вам в номер, и там вы обменивались подарками. Была видна какая-то неловкость между вами. Как вообще снимался этот момент? Вы ведь друг друга совсем не понимали. Она не говорит на английском, а вы не знаете китайского.

— Это был забавный момент. Операторы мне говорят: «К тебе сейчас придет Чэнь. Она хочет подарить тебе подарок». А у меня не было никакого подарка (смеется). Хорошо, что была новая футболка от экипировки. Ее я ей и подарила.

А что касается языкового барьера, там был переводчик. С китайского переводили на английский, а с английского на русский. Был комфортный момент. Она очень добрая девочка. Я видела, как она переживала за меня на чемпионате мира. Это здорово.

— Я так поняла, что съемки уже закончены? Видела на ютуб-канале только небольшие бонусные видео.

— Нет, не закончены. Они возобновляются. Со мной связывались после Европы, туда они не смогли поехать из-за пандемии, хотели снять что-то, но у меня не было времени. И вот опять написали, что надо будет как-то сделать съемку.

Сериал будет до Олимпийских игр. После них планируют выпустить три больших серии. Это все сейчас вроде подводки.

***

— Симона Байлз вроде бы планирует остаться в спорте до Олимпиады в Париже. Вы рассказывали, что не знаете, как все будет после Токио. Сейчас есть понимание?

— Все это будет после Олимпиады. Зависит от того, как она пройдет и пройдет ли вообще. Конечно, честно говоря, я хотела бы остаться в гимнастике. Еще бы выступала и выступала. Но я не знаю, как будет мое здоровье и желание.

— У вас собственный бренд одежды, раскрученный инстаграм, много фотосъемок и других активностей. Для полного счастья хватит и этого? Или еще хотели бы попробовать себя в чем-то?

— Много чего хочется попробовать. Особенно, когда ты в своей жизни занимался только гимнастикой. Хочется попробовать себя в творческой сфере: и танцы, и рисование. Да все, что угодно. Для меня очень важно образование, поэтому хочется начать учиться. Я все жизнь делала это самостоятельно и знаю все свои недочеты. После спорта хочется все подтянуть. Сейчас сложно совмещать, практически невозможно.

— Как человек, который проводит все свое время в зале, успевает заниматься инстаграмом? Это же отнимает кучу времени.

— Раздражает этот инстаграм (смеется). Я поставила себе ограничение, потому что иногда заходишь и действительно тратишь там много времени, когда у тебя куча других дел. Даже не тратишь, а не замечаешь, как оно проходит. Сейчас поставила себе ограничение в один час.

Я захожу туда только для того, чтобы сделать что-то полезное, а не просто посмотреть какие-то картинки. Выложить пост, например. Прекрасно понимаю, что инстаграм — платформа, которая может формировать твою популярность. Это важно. А смотреть что-то получается, когда появляется свободное время.

— Инстаграм — личный блог или площадка для дополнительного заработка?

— Нет, инстаграм для меня — что-то вроде фотоальбома, где собраны яркие моменты жизни. А еще это площадка для вдохновения. Я люблю фотографировать, не обязательно себя.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B68WDskI9bh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B68WDskI9bh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B68WDskI9bh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ангелина Мельникова (@gelyamelnikova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас в блоге можно увидеть рекламные посты. Что бы еще хотели прорекламировать?

— Наверное, хотела бы поучаствовать в рекламе косметики. Очень нравится эта тема. У меня куча всего. Не могу пройти мимо магазинов с косметикой (смеется).

— Как, кстати, учились делать макияж? На соревнованиях ведь вы сами краситесь.

— Лет с 15−16 мне начало нравиться краситься на соревнования. Так у меня это и осталось. Когда домой приезжаю, делаю себе что-нибудь интересненькое.

А училась я по видео на ютубе, смотрела какие-то ролики. И в модельной школе, где я училась, был некий вводный курс, прям совсем основы.

— На соревнования делаете его под настроение? Или ориентируетесь на цвет купальника?

— Ориентируюсь на цвет. Под настроение обычно помада подбирается. Если оно есть, можно красной накрасить (смеется).

— А от какого предложения точно бы отказались?

— Мне очень часто предлагают прорекламировать спортивные батончики, БАДы. Вот это точно не буду рекламировать. Я этим не особо увлекаюсь.

— Инстаграм помогает вам быть известной и за пределами гимнастического зала, но все равно не так сильно, как, например, тем же фигуристкам. Нет ли ревности, что их купают во внимании и подарках, а ваш вид спорта менее популярен, хотя не уступает по красоте?

— Достаточно сложно судить, потому что всегда есть обратная сторона медали. Не знаю, как фигуристки выдерживают все те скандалы, которые происходят в их виде спорта. Кому-то это надо, а кому-то — нет. Если кто-то хочет раскрутиться, сделает это сам и без скандалов.

Конечно, хочется, чтобы гимнастика была чуть популярнее. У нас тяжелый вид спорта и из-за этого бывает обидно. Помимо этого, еще и короткий вид. Хочется взять максимум от него.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpL9xnMH4YE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpL9xnMH4YE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BpL9xnMH4YE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ангелина Мельникова (@gelyamelnikova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть мысли, как можно популяризировать гимнастику?

— Медиа, новости, инстаграм. Как минимум телевизор. Нас очень редко показывают. Да, сейчас чаще, но все равно. Квалификацию на чемпионате Европе не показывали. А это же тоже момент для раскручивания гимнастики. Вид спорта красивый и интересный не только, когда идут финалы.

Вот все обсуждают форму хоккеистов, в которой они будут выступать на чемпионате мира, а у нас, наверное, до этого еще далеко.

— А как много у вас поклонников?

— После Рио было очень много. Мне часто присылали цветы и подарки — домой и в спортшколу. И самое интересное, что я так и не поняла откуда. Сейчас это все немножечко поутихло. Думаю, потому что нет соревнований.

— Через директ инстаграма пытаются знакомиться?

— Очень часто, но я не отвечаю (улыбается).

***

— Вы еще и большая любительница фотографироваться. Есть самая необычная съемка, в которой участвовали? Мне на ум приходит та, что была в Париже перед чемпионатом Европы-2020, который так и не состоялся.

— Да, это необычная съемка, реклама чемпионата Европы, но больше видео, чем фото. Было классно, потому что для нас огородили большую площадку, поставили гимнастические снаряды на фоне Эйфелевой башни. Потрясающее зрелище.

И, кстати, было очень сложно сниматься. Мы вставали в 6 утра, было холодно, шел дождь, а мы еще в платьях. Я даже как-то уснула под брусьями с макияжем и прической. И мы делали на брусьях много, хотя не можем. Руки стираются. Это как опустить их в кипяток. Потом остается что-то вроде ожогов. Под конец съемок мы с девочками просили операторов: «Все, пожалуйста, мы уже не можем. Все мозоли посрывали». В общем, тяжело было сниматься с утра до вечера.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B57sjXMITZ4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B57sjXMITZ4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B57sjXMITZ4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ангелина Мельникова (@gelyamelnikova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сейчас модно сниматься для мужских журналов. Для вас сделать это в будущем — ок или ту мач?

— Для меня — ту мач. Я не могу это объяснить, но не снялась бы.

— Как вы оказались в модельной школе?

— Мне написали в вотсапе, что хотят пригласить. Не за рекламу. Просто, чтобы я была почетной выпускницей этой школы. Мы созвонились, обсудили, и потом я пришла на кастинг. Меня взяли. Сначала я думала: «Ну, какая модельная школа? У меня тренировки». Свободное посещение решило эту проблему. И я ходила в свой выходной и по средам, когда у нас была одна тренировка.

Я училась год. У нас были разные уроки: макияж, фотопозирование, походка и еще какие-то, не помню уже.

— Что вам дал этот опыт? Профессиональные модели рассказывают, что это очень тяжелый труд.

— Конечно. В любой сфере, где нужно учиться, тяжело. Когда ты не умеешь ходить, фоткаться, держать осанку… Кому-то это дается тяжело. Мне было попроще, я достаточно живенькая. Тем более у нас есть хореография в гимнастике. Поэтому я все эти моменты знаю. Схватывала все на лету.

Да, сфера очень сложная. Я после этого поняла, что желающих реально много. И там выигрывает больше природная красота, а не твои старания.

— Всем также известно о вашей любви к чтению. Хотела узнать, почему именно зарубежная литература?

— Бум на чтение у меня был в 15−16 лет. Думаю, что в этом возрасте ты еще немного мал для сложной русской литературы. Очень сложно ее читать. Поэтому выбирала зарубежную: Ремарка, Брэдбери. Это тоже взрослая литература, я не до конца понимала всей глубины книг. Сейчас некоторые перечитываю.

Вообще, любовь к чтению немного поугасла. Раньше я просто глотала книги, а сейчас такого нет. Наверное, потому что появилось много разных забот и проблем, поэтому времени на чтение почти не остается.

— Что понравилось из последнего?

— Из последнего… Я читала «Гарри Поттера» на английском, но не дочитала.

— Почему?

— Я уехала на соревнования. А для того, чтобы читать на английском нужно… Все же это не просто чтение для удовольствия, а для изучения языка.

Из последнего же я читала, наверное, «Алхимика» Пауло Коэльо. Очень понравилась книга.

— Отдельно хочется поговорить про машины. У вас был BMW X4, а сейчас Lexus. Как давно получили права?

— BMW после Олимпийских игр я подарила родителям, а потом купила себе Lexus. Права получила еще в 17 лет, но еще год ждала, чтобы начать ими пользоваться.

— Легко сдали?

— Да, было довольно легко. У меня всегда ловко получалось водить. Тем более что папа иногда учил. Сдала с первого раза.

— Не страшно гонять самой по Москве?

— Нет, тогда было вообще не страшно. У меня еще родители удивлялись: «Ты сумасшедшая, что ли?» В Москве большой поток машин, а мне было не страшно. Я сейчас порой езжу, и мне страшно, потому что понимаю, какие ситуации случаются. А тогда мне было 18 лет, я спокойно смотрела всем страхам в глаза.

— Иностранные языки. Я знаю про английский и итальянский. Начнем с английского. Сейчас уровень позволяет поболтать с другими гимнастками и дать интервью иностранным журналистам?

— Да. Кстати, на чемпионате Европы было мое первое интервью на английском языке. Я очень переживала, даже отнекивалась. Ведь к любому интервью нужно готовиться, а я этого не сделала, потому что мне было лень (смеется). Когда меня позвали на интервью, я спросила: «А есть переводчик?» Они говорят: «У вас должен быть переводчик». А у нас его не было. И у них не оказалось. В итоге я все же дала интервью. Было страшно, но все закончилось нормально.

— Как вы оказались в языковой школе в Сингапуре?

— После чемпионата мира 2018 года. У меня был сложный момент, хотелось отдохнуть от гимнастики. Отпросилась у главного тренера на две недели.

Я хотела поехать в Америку, но меня отговорили. И я выбрала Сингапур. После этой поездки у меня были потрясающие эмоции. Я прям вдохнула жизнь, потому что это совершенно другие люди, которые учатся в школе, нам этого не хватает из-за постоянного нахождения в зале, другая атмосфера. Это дало мне мощный толчок.

— А почему итальянский?

— У меня был выбор между испанским и итальянским. Я немного учила испанский сама. Не знаю, почему пришла к итальянскому, но мне нравится его звучание. Испанский все же не такой красивый, хотя, может быть, и попроще. Это решение было принято от нечего делать, потому что на базе нечем себя занять. В тот момент я думала: «Блин, нельзя деградировать. Надо что-то делать». Английский сейчас уже свободный, а новый язык для работы мозга — хорошая идея. У меня нет какой-то цели.

Я долго не занималась. Последний урок у меня был перед Европой. Сейчас я на базе, и нужно опять начать заниматься.

— Путешествия — неотъемлемая часть жизни спортсменов уровня сборной. Именно из-за этого возникла любовь к посещению новых стран?

— Да, путешествия безумно вдохновляют. Когда ты видишь других людей, другую культуру, архитектуру и вот это вот все, понимаешь, что мир не крутится только вокруг спорта, вокруг Москвы. Ты начинаешь думать, что жизнь не заканчивается на спорте. Столько всего интересного впереди.

— Топ-3 самых крутых места?

— Сингапур, Милан и, наверное, Бали.

— Где мечтаете побывать?

— Америка. Никогда там не была. Хочется и в Нью-Йорк, и в Лос-Анджелес.

— Вы уже были в Японии, поэтому знаете, как там все устроено. Расскажите всем, кто не сможет туда поехать из-за ограничений, о ней. Какой там народ? Какая еда? Какие классные места?

— Когда мы были в Токио, не смогли ничего посмотреть, только из окна автобуса. У нас были жесткие ограничения. Мы не выходили из номера. Нас всегда сопровождали. Даже шаг в сторону не могли сделать.

Японцы же организованные и педантичные. На Олимпиаде должно быть все идеально. Если тебе нужна дистанция в полтора метра, ты должен ее соблюдать.

Еда там очень специфическая. Мы были на сборе в городе Камо, и там было сложно питаться. Не такая еда, к которой мы привыкли. После двух недель на этой еде ощущения в теле были необычные. Что-то не то. Все девочки это отметили. Но на Олимпиаде обычно разные кухни, поэтому там проблем, думаю, не будет.