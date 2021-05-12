Звезда русской гимнастики Мельникова: съемки в фильме, Олимпиада, свой бренд купальников, учеба в Сингапуре
А еще о жизни вне спорта, модельной школе и популярности.
А еще о жизни вне спорта, модельной школе и популярности.
На Олимпиаде в Рио 16-летняя Ангелина Мельникова сразу стала мировой звездой. Она помогла России взять командное серебро. Сейчас Мельникова имеет в коллекции россыпь медалей с чемпионатов мира и Европы, являясь лидером команды. И в Токио именно она поведет за собой новое поколение русских гимнасток.
Несмотря на внешнюю хрупкость, Ангелина настоящий боец. С силой духа у нее полный порядок — может без особой грусти говорить о непобедимости американских гимнасток. Эта реальность ее не пугает. Девушка продолжает тренироваться, усложнять свои программы и соревноваться на равных до самого последнего момента. Так будет и через пару месяцев в столице Японии. Пока же Мельникова, вернувшаяся с плодотворного чемпионата Европы (золото, 2 серебра и бронза), усиленно к этому готовится. Ангелина уже успела отдохнуть и начала сбор на базе «Озеро Круглое».
За день до первой тренировки (разговор состоялся 4 мая. — Прим. Sport24) гимнастка пообщалась с корреспондентом Sport24 Викторией Дмитриевой. Ниже — большое интервью Мельниковой, которую вы не знали.
— Какие ощущения от первого за долгое время международного старта?
— У меня мысли сейчас об Олимпийских играх. Ориентир только туда. Чемпионат Европы эмоционально так быстро затерся, потому что главный старт — Олимпиада. Чемпионат Европы он как такой… Прошел и прошел. Да, там были цели для выполнения, но все это уже прошло. Я перешагнула этот этап. Сейчас у меня в голове только одна цель — Олимпийские игры. На Европе после долгого перерыва я прочувствовала, что мне нужно подработать,
— Ошибки в многоборье — психологический момент? Или они связаны с отсутствием активной соревновательной деятельности?
— Нет, ни с чем не связаны. Я не знаю, как это объяснить. Это были
И то же самое на бревне. Поворот… Такой риторический вопрос. Кто падает с поворота? (улыбается). Это очень глупое падение.
В целом не могу объяснить эти ошибки. Думаю, что это стечение обстоятельств. Они ведь и для меня самой неожиданные. Я потом их обдумывала, чтобы понять, как не повторять подобного в будущем, но здесь ничего нельзя сделать.
— Успели сразу после чемпионата Европы провести
— После Европы нам дали неделю на отдых. За это время со своим тренером я виделась только один раз, поэтому мы даже не успели поговорить. Вообще, мы сами знаем все свои ошибки. Конечно, будем работать над качеством. Сейчас постараемся еще
— В Токио маску можно будет снимать только во время соревнований, тренировок, сна и еды. Помимо этого, всех ждут ежедневные тесты. В Базеле вы уже узнали, как быть в маске сразу после выступлений, а также столкнулись с жестким тестированием, которое, по вашим словам, «чуть не прокололо вам глаза через нос». После этого опыта на Играх будет ли проще справляться с ковидной рутиной?
— Это очень выбивает из колеи, потому что нарушается твоя зона комфорта. Вот идет тренировка, у тебя в голове куча моментов, связанных с ней, а тебе постоянно говорят про эту маску. А ты думаешь: «Господи! Опять забыла». И тебе надо идти за этой маской. Это все очень дискомфортно. Я могу сказать, что еще не привыкла. Часто забываю про маску, потому что для меня важны спортивные моменты.
На Играх, думаю, будет труднее и строже. Тем более что это Япония. Они такие педанты. В Базеле тоже было довольно строго, но когда мы пару раз забывали о масках, нам за это ничего не сделали.
— На чемпионате мира в Дохе вам не хватило до медали на вольных 33 тысячных балла, которые пожалели судьи. Тогда вы сильно огорчились. Показалось, что это первый момент после Игр в Рио, который заставил вас плакать. Как сейчас в гимнастике дела с судейством? Судьи уже могут вас поощрить за то, что вы опытная спортсменка с титулами?
— У нас, как и во всех видах спорта, имя все равно влияет. Если на помост выходит
***
— На чемпионате Европы немецкие гимнастки вышли на помост в закрытых комбинезонах, привлекая так внимание к проблеме сексуализации женщин в спорте. Девушки сказали, что таким образом хотели вдохновить других спортсменок, которые не рискуют выступать в комфортной для них форме. Как вам эта идея?
— Очень сложно об этом говорить. Сейчас идет социальное движение в защиту девушек. Я об этом, честно, не думала, потому что самого детства выступаю в купальниках. Да, иногда бывает некомфортно, когда купальники слишком высокие или
Если спортсменкам некомфортно выступать в купальниках, почему бы и не выбрать подобные комбинезоны, предложенные девочками из Германии. Это смотрится необычно. Я думала, эти костюмы скользкие, они из лайкры. Спросила об этом у девочек, и они сказали, что им в них комфортно и удобно. Поэтому отношусь к этому совершенно спокойно. Пусть выступают те, кому удобно в комбинезонах. Главное, чтобы это не стало
— У вас есть свой бренд гимнастических купальников, поэтому вы прекрасно знаете, что нужно гимнасткам для комфорта. Начнем с самого начала. Как пришла идея с купальниками?
— Я творческий человек. Мне всегда нравился дизайн. Я смотрела много разных показов и так далее. Хотела даже пойти учиться на дизайнера, на
В один момент я подумала: «Почему бы не сделать купальники? Я ведь действующая гимнастка и знаю все о них». С этого момента и начала.
— А как приходят идеи для купальников?
— У меня нет такого, чтоб я села и заставила себя нарисовать купальник. Я рисую все в блокноте, когда есть
— Представим, что я решила заниматься производством одежды и продавать ее. Что мне нужно для этого сделать? Ну, помимо отрисовывания эскизов. Много ли денег придется вложить? Какие подводные камни?
— Вложений немного. А начать нужно с поиска швеи. Для этого придется пройти семь кругов ада (смеется). Это очень сложно. Не знаю, сколько швей я перепробовала и сколько денег на них потратила. В итоге они не принесли никакого результата, потому что гимнастические купальники — специфическое направление. Их не все умеют шить. Но мне повезло, потому что я все же нашла идеальных швей. Ткань же сейчас можно заказать где угодно. Даже на иностранных сайтах. Все приходит оптом.
— Собственная линия купальников — занятие для души или история про дополнительный доход?
— Нет, это точно не про доход. Это больше занятие для души.
Изначально я ориентировалась на маленьких девочек, потому что сложно шить купальники для взрослых. У всех совершенно разные формы. А дети все примерно одинаковые. Я не так много времени могу этому уделять
— В команде еще не просили создать купальники для соревнований?
— Нет. Да и на это нет времени. Для этого нужно много работать. Я просто знаю, как создается один купальник. Мы могли 7−10 раз перешивать, потому что не такая резинка, здесь
— Как, кстати, подбираются купальники для турниров, если вам нет необходимости выступать командой во всем одинаковом?
— У сборной есть контракт с фирмой купальников. Они присылают нам каталог, где есть, например, 5−6 моделей. Из них выбираем три купальника для чемпионата Европы. Естественно, мы можем
В зале у нас есть комнатка, где висят купальники. Перед соревнованиями мы идем туда и выбираем те, в которых будем выступать.
***
— Мне кажется, поклонники спортивной гимнастики до сих пор помнят, как вас, 16-летнюю дебютантку, успокаивала Алия Мустафина после неудачного выступления в Рио. Сейчас уже вы в сборной в роли мамы для молодых девочек. Как справляетесь с этой миссией?
— Сейчас немного проще, потому что с маленькими девочками ездят их личные тренеры. У меня в Рио не было личного тренера, поэтому было сложно. Девочки у нас сильные. Я им помогаю только в
— Если подумать, как Ангелина Мельникова изменилась за те годы, что прошли с Олимпиады-2016?
— Очень сильно изменилась. У меня много всего произошло в жизни: смена тренера, провалы в карьере, неожиданные победы. Эти эмоциональные качели меня поменяли. Да и мировоззрение стало другим.
Я вспоминаю себя на Олимпийских играх и понимаю, что в голове почти ничего не было. Тогда даже не осознавала, какой это важный старт, сколько люди к нему идут, через что они идут. Мне было 16 лет, и я только начинала свой путь в гимнастике. И начала сразу с Олимпийских игр (смеется).
Сейчас я подхожу к своим вторым Играм и вспоминаю обо всех сложностях, с которыми столкнулась. Понимаю, что еще раз такой путь бы не выбрала. Очень сложно. Не хотела бы вернуться ни на секунду назад, чтобы
— Когда вы узнали о переносе Олимпиады, говорили, что были шокированы. Сумели за год найти плюсы в том, что Игры не состоялись?
— Когда я узнала новость о переносе Игр, тут же пошла к главному тренеру и попросила две недели на отдых. Ну, потому что твои самые главные соревнования переносят на год, и ты должен это
Сейчас понимаю, что это было к лучшему. На карантине я не тренировалась два месяца, и у меня стало лучше со здоровьем. Это плюс. Психологически же это было тяжело. Очень специфические ощущения, когда тебе сегодня остается полгода до Олимпиады, а на следующий день уже полтора.
— Как прошло карантинное время? Чем занимались? Каким было возвращение в зал?
— Я была дома. Тогда начала усиленно заниматься английским, поэтому карантин пошел на пользу. Я занималась почти каждый день, язык взлетел на другой уровень. В целом я лениво провела два месяца. Просто читала и смотрела фильмы.
Также было постоянное психологическое напряжение, потому что ты не знаешь, с каким настроением вернешься в зал после двух месяцев отдыха. Гимнастика еще и сложнокоординационный вид спорта, где координация теряется сразу же. Поэтому думала: «Как вообще все будет? Два месяца без тренировок. Ужас какой». Я и дома не могла ничего сделать, даже через голову перевернуться. Не представляла, как буду
— А как сейчас будет строиться день человека, который готовится к Олимпиаде?
— У нас стандартный день. Тренировка с 9 утра до
— Выходные-то есть?
— База сейчас закрыта
До чемпионата Европы я была здесь месяц. Под конец четвертой недели уже не могла найти себе места. Очень тяжело.
— В Токио главные соперницы сборной России будут девушки из США. После чемпионата мира в Штутгарте вы говорили, что «второе место — как первое, потому что мы пока не можем соперничать с американками». Объясните, как вы умудряетесь выходить на старт, заранее понимая, что золото уже застолбили за собой Симона Байлз и Ко?
— Абсолютно все страны понимают, когда мы выходим на командный турнир, что борются за
На самом деле, это не просто, когда есть первое место, а ты выходишь бороться за второе. Ты отдаешься как для первого места, но в итоге занимаешь второе. Это немножечко бьет по психологии.
— В Рио только начинались допинговые проблемы нашего спорта, но тогда сборной повезло выступать с флагом и гимном. Была ли в то время боязнь сделать
— У нас такого не было. В сборной всегда все спокойно. С нами всегда ездит доктор, у которого все разрешенные препараты.
Лично я всегда отказываюсь от БАДов и
— Теперь уже все спортсмены в стране вынуждены привыкать к отсутствию флага и гимна на крупных стартах. На два года уж точно. Как вам живется с этой суровой реальностью?
— Это все довольно обидно. У тебя в голове не только то, что ты должна сделать свою работу, но и эти моменты. Выходить без флага — это
— На каждом старте сборной видно, что флаг — важный атрибут празднования. Не решили еще, будете ли укрываться флагом Олимпийского комитета России, который заменит в Токио наш привычный триколор?
— Мы никогда не обговариваем, будем ли брать флаг и так далее. Это происходит спонтанно, потому что ты не знаешь, какое место займешь. На чемпионате Европы, например, у нашего фотографа из России был с собой флаг. Нам дали его и мы сразу побежали фотографироваться с ним на помост.
— Слышали уже Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского, который заменит гимн?
— Да. Ну, хоть
***
— Вы стали одной из трех героинь сериала All Around на Olympic Channel, рассказывающий о потенциальных медалистках Токио-2020. Как это получилось?
— В один момент главный тренер пришел с бумагами и сказал: «Олимпийский канал выбрал тебя для съемок в сериале. С тобой свяжутся». И все. Со мной связались, и начались съемки. Все было нормально, но не всегда просто. Иногда ты хочешь отдохнуть, а тебе нужно
— Это были ежедневные съемки?
— Нет, не ежедневные. Меня снимали
— Комфортно чувствовали себя в кадре?
— Более чем. Конечно, когда снимают весь твой день, ты не знаешь, какие моменты нормальные, а какие нет. Тем более на тренировках бывают нестандартные ситуации. В такие моменты ты не знаешь, как быть. Такое было в самом начале съемок. Потом стало нормально. Я забила на это.
— За вами всюду ходили операторы. Не бесили вас? Родителей? Тренеров?
— Нет, мне очень повезло с оператором. Она довольно понимающая женщина. Тем более что формат там свободный. Ты можешь попросить
Тренеры сначала сторонились, а потом привыкли. У родителей дома была парочка съемок, но они к этому уже привыкли. Ко мне домой часто приезжали и
— Хочется обсудить один момент. На чемпионате мира в Штутгарте гимнастка из Китая Чэнь Илэ пришла к вам в номер, и там вы обменивались подарками. Была видна
— Это был забавный момент. Операторы мне говорят: «К тебе сейчас придет Чэнь. Она хочет подарить тебе подарок». А у меня не было никакого подарка (смеется). Хорошо, что была новая футболка от экипировки. Ее я ей и подарила.
А что касается языкового барьера, там был переводчик. С китайского переводили на английский, а с английского на русский. Был комфортный момент. Она очень добрая девочка. Я видела, как она переживала за меня на чемпионате мира. Это здорово.
— Я так поняла, что съемки уже закончены? Видела на
— Нет, не закончены. Они возобновляются. Со мной связывались после Европы, туда они не смогли поехать
Сериал будет до Олимпийских игр. После них планируют выпустить три больших серии. Это все сейчас вроде подводки.
***
— Симона Байлз вроде бы планирует остаться в спорте до Олимпиады в Париже. Вы рассказывали, что не знаете, как все будет после Токио. Сейчас есть понимание?
— Все это будет после Олимпиады. Зависит от того, как она пройдет и пройдет ли вообще. Конечно, честно говоря, я хотела бы остаться в гимнастике. Еще бы выступала и выступала. Но я не знаю, как будет мое здоровье и желание.
— У вас собственный бренд одежды, раскрученный инстаграм, много фотосъемок и других активностей. Для полного счастья хватит и этого? Или еще хотели бы попробовать себя в
— Много чего хочется попробовать. Особенно, когда ты в своей жизни занимался только гимнастикой. Хочется попробовать себя в творческой сфере: и танцы, и рисование. Да все, что угодно. Для меня очень важно образование, поэтому хочется начать учиться. Я все жизнь делала это самостоятельно и знаю все свои недочеты. После спорта хочется все подтянуть. Сейчас сложно совмещать, практически невозможно.
— Как человек, который проводит все свое время в зале, успевает заниматься инстаграмом? Это же отнимает кучу времени.
— Раздражает этот инстаграм (смеется). Я поставила себе ограничение, потому что иногда заходишь и действительно тратишь там много времени, когда у тебя куча других дел. Даже не тратишь, а не замечаешь, как оно проходит. Сейчас поставила себе ограничение в один час.
Я захожу туда только для того, чтобы сделать
— Инстаграм — личный блог или площадка для дополнительного заработка?
— Нет, инстаграм для меня —
— У вас в блоге можно увидеть рекламные посты. Что бы еще хотели прорекламировать?
— Наверное, хотела бы поучаствовать в рекламе косметики. Очень нравится эта тема. У меня куча всего. Не могу пройти мимо магазинов с косметикой (смеется).
— Как, кстати, учились делать макияж? На соревнованиях ведь вы сами краситесь.
— Лет с 15−16 мне начало нравиться краситься на соревнования. Так у меня это и осталось. Когда домой приезжаю, делаю себе
А училась я по видео на ютубе, смотрела
— На соревнования делаете его под настроение? Или ориентируетесь на цвет купальника?
— Ориентируюсь на цвет. Под настроение обычно помада подбирается. Если оно есть, можно красной накрасить (смеется).
— А от какого предложения точно бы отказались?
— Мне очень часто предлагают прорекламировать спортивные батончики, БАДы. Вот это точно не буду рекламировать. Я этим не особо увлекаюсь.
— Инстаграм помогает вам быть известной и за пределами гимнастического зала, но все равно не так сильно, как, например, тем же фигуристкам. Нет ли ревности, что их купают во внимании и подарках, а ваш вид спорта менее популярен, хотя не уступает по красоте?
— Достаточно сложно судить, потому что всегда есть обратная сторона медали. Не знаю, как фигуристки выдерживают все те скандалы, которые происходят в их виде спорта.
Конечно, хочется, чтобы гимнастика была чуть популярнее. У нас тяжелый вид спорта и
— Есть мысли, как можно популяризировать гимнастику?
— Медиа, новости, инстаграм. Как минимум телевизор. Нас очень редко показывают. Да, сейчас чаще, но все равно. Квалификацию на чемпионате Европе не показывали. А это же тоже момент для раскручивания гимнастики. Вид спорта красивый и интересный не только, когда идут финалы.
Вот все обсуждают форму хоккеистов, в которой они будут выступать на чемпионате мира, а у нас, наверное, до этого еще далеко.
— А как много у вас поклонников?
— После Рио было очень много. Мне часто присылали цветы и подарки — домой и в спортшколу. И самое интересное, что я так и не поняла откуда. Сейчас это все немножечко поутихло. Думаю, потому что нет соревнований.
— Через директ инстаграма пытаются знакомиться?
— Очень часто, но я не отвечаю (улыбается).
***
— Вы еще и большая любительница фотографироваться. Есть самая необычная съемка, в которой участвовали? Мне на ум приходит та, что была в Париже перед чемпионатом Европы-2020, который так и не состоялся.
— Да, это необычная съемка, реклама чемпионата Европы, но больше видео, чем фото. Было классно, потому что для нас огородили большую площадку, поставили гимнастические снаряды на фоне Эйфелевой башни. Потрясающее зрелище.
И, кстати, было очень сложно сниматься. Мы вставали в 6 утра, было холодно, шел дождь, а мы еще в платьях. Я даже
— Сейчас модно сниматься для мужских журналов. Для вас сделать это в будущем — ок или ту мач?
— Для меня — ту мач. Я не могу это объяснить, но не снялась бы.
— Как вы оказались в модельной школе?
— Мне написали в вотсапе, что хотят пригласить. Не за рекламу. Просто, чтобы я была почетной выпускницей этой школы. Мы созвонились, обсудили, и потом я пришла на кастинг. Меня взяли. Сначала я думала: «Ну, какая модельная школа? У меня тренировки». Свободное посещение решило эту проблему. И я ходила в свой выходной и по средам, когда у нас была одна тренировка.
Я училась год. У нас были разные уроки: макияж, фотопозирование, походка и еще
— Что вам дал этот опыт? Профессиональные модели рассказывают, что это очень тяжелый труд.
— Конечно. В любой сфере, где нужно учиться, тяжело. Когда ты не умеешь ходить, фоткаться, держать осанку…
Да, сфера очень сложная. Я после этого поняла, что желающих реально много. И там выигрывает больше природная красота, а не твои старания.
— Всем также известно о вашей любви к чтению. Хотела узнать, почему именно зарубежная литература?
— Бум на чтение у меня был в 15−16 лет. Думаю, что в этом возрасте ты еще немного мал для сложной русской литературы. Очень сложно ее читать. Поэтому выбирала зарубежную: Ремарка, Брэдбери. Это тоже взрослая литература, я не до конца понимала всей глубины книг. Сейчас некоторые перечитываю.
Вообще, любовь к чтению немного поугасла. Раньше я просто глотала книги, а сейчас такого нет. Наверное, потому что появилось много разных забот и проблем, поэтому времени на чтение почти не остается.
— Что понравилось из последнего?
— Из последнего… Я читала «Гарри Поттера» на английском, но не дочитала.
— Почему?
— Я уехала на соревнования. А для того, чтобы читать на английском нужно… Все же это не просто чтение для удовольствия, а для изучения языка.
Из последнего же я читала, наверное, «Алхимика» Пауло Коэльо. Очень понравилась книга.
— Отдельно хочется поговорить про машины. У вас был BMW X4, а сейчас Lexus. Как давно получили права?
— BMW после Олимпийских игр я подарила родителям, а потом купила себе Lexus. Права получила еще в 17 лет, но еще год ждала, чтобы начать ими пользоваться.
— Легко сдали?
— Да, было довольно легко. У меня всегда ловко получалось водить. Тем более что папа иногда учил. Сдала с первого раза.
— Не страшно гонять самой по Москве?
— Нет, тогда было вообще не страшно. У меня еще родители удивлялись: «Ты сумасшедшая, что ли?» В Москве большой поток машин, а мне было не страшно. Я сейчас порой езжу, и мне страшно, потому что понимаю, какие ситуации случаются. А тогда мне было 18 лет, я спокойно смотрела всем страхам в глаза.
— Иностранные языки. Я знаю про английский и итальянский. Начнем с английского. Сейчас уровень позволяет поболтать с другими гимнастками и дать интервью иностранным журналистам?
— Да. Кстати, на чемпионате Европы было мое первое интервью на английском языке. Я очень переживала, даже отнекивалась. Ведь к любому интервью нужно готовиться, а я этого не сделала, потому что мне было лень (смеется). Когда меня позвали на интервью, я спросила: «А есть переводчик?» Они говорят: «У вас должен быть переводчик». А у нас его не было. И у них не оказалось. В итоге я все же дала интервью. Было страшно, но все закончилось нормально.
— Как вы оказались в языковой школе в Сингапуре?
— После чемпионата мира 2018 года. У меня был сложный момент, хотелось отдохнуть от гимнастики. Отпросилась у главного тренера на две недели.
Я хотела поехать в Америку, но меня отговорили. И я выбрала Сингапур. После этой поездки у меня были потрясающие эмоции. Я прям вдохнула жизнь, потому что это совершенно другие люди, которые учатся в школе, нам этого не хватает
— А почему итальянский?
— У меня был выбор между испанским и итальянским. Я немного учила испанский сама. Не знаю, почему пришла к итальянскому, но мне нравится его звучание. Испанский все же не такой красивый, хотя, может быть, и попроще. Это решение было принято от нечего делать, потому что на базе нечем себя занять. В тот момент я думала: «Блин, нельзя деградировать. Надо
Я долго не занималась. Последний урок у меня был перед Европой. Сейчас я на базе, и нужно опять начать заниматься.
— Путешествия — неотъемлемая часть жизни спортсменов уровня сборной. Именно
— Да, путешествия безумно вдохновляют. Когда ты видишь других людей, другую культуру, архитектуру и вот это вот все, понимаешь, что мир не крутится только вокруг спорта, вокруг Москвы. Ты начинаешь думать, что жизнь не заканчивается на спорте. Столько всего интересного впереди.
— Топ-3 самых крутых места?
— Сингапур, Милан и, наверное, Бали.
— Где мечтаете побывать?
— Америка. Никогда там не была. Хочется и в
— Вы уже были в Японии, поэтому знаете, как там все устроено. Расскажите всем, кто не сможет туда поехать
— Когда мы были в Токио, не смогли ничего посмотреть, только из окна автобуса. У нас были жесткие ограничения. Мы не выходили из номера. Нас всегда сопровождали. Даже шаг в сторону не могли сделать.
Японцы же организованные и педантичные. На Олимпиаде должно быть все идеально. Если тебе нужна дистанция в полтора метра, ты должен ее соблюдать.
Еда там очень специфическая. Мы были на сборе в городе Камо, и там было сложно питаться. Не такая еда, к которой мы привыкли. После двух недель на этой еде ощущения в теле были необычные.
Виктория Дмитриева