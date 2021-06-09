Образование, спорт и здоровье. Ирина Винер-Усманова о работе Международной академии спорта
Международная академия спорта Ирины
Международная академия спорта Ирины
В среду в Болгарии стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике, где за медали поборются лидеры российской команды Арина и Дина Аверины, а также Лала Крамаренко. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина
Международная академия спорта Ирины
В трансляции уникального опыта работы с детьми тренеров нашей сборной команды в дошкольное и общее образование. Гимнастика — одно из базовых направлений физической культуры. В 1930-х годах комплексный подход, характерный для гимнастики, позволил не только оздоровить нацию, но и подготовить население к внедрению системы ГТО. Мы считаем, что внедрение
Конечно, одна академия не справится с такой задачей. Но, слава богу, Министерство просвещения слышит нас, и сейчас в Российской академии образования проходит экспертизу примерная программа по физической культуре, модуль «Гимнастика», которая подготовлена по нашим предложениям.
У нас есть уникальная программа повышения квалификации педагогов физической культуры. Она проводится дистанционно, но за результат обучения мы отвечаем, так как итоговые работы обеспечиваются контролем специалиста академии. При наших просторах
Академия имеет образовательную лицензию, а это означает, что она имеет право работать с детьми от трех лет по образовательным программам
Все, кто прошел такую общефизическую подготовку, могут выбрать к возрасту спортивной подготовки любой вид спорта. В художественную гимнастику принимают детей с отбором с шести лет. Поэтому с шести лет талантливые воспитанницы академии могут после отбора перейти на этап спортивной подготовки по программе «Художественная гимнастика».
До возраста спортивной подготовки все дети — и девочки, и мальчики —занимаются по одной программе, образовательной, которая содержит не только тематический, но и поурочный план. А это означает, что гарантирована базовая физическая подготовка. Поурочный план разработан таким образом, что эффективно развивается гибкость, формируется стопа, осанка, обеспечивается эластичность мышц и подвижность суставов, но это происходит путем регулярного выполнения упражнений, специально подобранных для каждого возрастного периода.
Для детей дошкольного возраста занятия проходят в игровой форме, в форме игровых заданий. Детям интересно, результат отменный. Мы используем гимнастические предметы для развития моторики, и их память быстро развивается. Гимнастика формирует здоровые привычки, которые остаются на всю жизнь.
За такими организациями, как академия, должно быть будущее! Это реальный пример заботы общества о детях всей страны. Это воспитание на лучших примерах спорта, ведь во всех мероприятиях академии известные всему миру спортсмены участвуют вместе с обычными детьми.
Дети у них учатся не только мастерству гимнасток, но и патриотизму, любви к родине. Но таким некоммерческим организациям трудно выжить без поддержки государства. Эти инвестиции в детство, поверьте, вернутся с лихвой. В таких организациях работают не за страх, а за совесть. И эта совесть не позволяет отклониться от главной цели.
Альберт Стародубцев