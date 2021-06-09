Она повторила рекорд Хоркиной и выиграла две Олимпиады. Легендарную гимнастку Мустафину проводили из спорта
Теперь будет тренером юниорской сборной.
Теперь будет тренером юниорской сборной.
В Новосибирске стартовал Кубок России по спортивной гимнастике — заключительный старт для российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио. Церемония открытия турнира была оформлена в японском стиле, показывая значимость соревнования в преддверии Игр-2020. Не обошлось и без грустной ноты — в конце открытия официально проводили с большого помоста двукратную олимпийскую чемпионку Алию Мустафину. Титулованная спортсменка завершила свою спортивную карьеру и уже несколько месяцев исполняет обязанности старшего тренера молодежной сборной России по спортивной гимнастике. Sport24 вспоминает ключевые моменты «эры Мустафиной».
Юная Мустафина заставляла публику говорить о себе еще с юниорских времен. В 2009 году, не имея возможности выступать на международном уровне за взрослую сборную, дебютантка Алия сходу выиграла как чемпионат России, так и летний Кубок. Тренерскому штабу оставалось только ждать, когда перспективная юниорка сможет перейти в основную команду.
2010 год стал для спортсменки настоящим прорывом. Несмотря на проблемы со здоровьем в начале сезона, Алия сумела восстановиться к чемпионату мира. В Роттердаме она стала первой гимнасткой с 1996 года, которой удалось квалифицироваться во все финалы турнира. Оттуда она увезла две золотых медали и три серебряных — больше, чем любой другой гимнаст. Тогда же был записан первый элемент под ее именем — двойное сальто назад в группировке с поворотом на 540° (1,5 винта) в качестве соскока с разновысоких брусьев.
На чемпионате Европы-2011 Алия неудачно приземляется с опорного прыжка и получает тяжелейшую травму ноги — разрыв крестообразных связок колена, с помоста спортсменку унес тренер. Мустафину отправляют в Германию на операцию к известному хирургу.
Такой серьезный диагноз поставил под вопросом участие гимнастки на Олимпиаде-2012. После длительного восстановления Алия совершает первое чудо — начинает тренироваться спустя 3 месяца после операции. К отбору на ОИ она практически полностью восстанавливается и входит в состав команды в Лондон.
В непростой борьбе Мустафина выигрывает командное серебро и две бронзы (многоборье и вольные упражнения). Но самой важной точкой Олимпиады стало долгожданное олимпийское золото на разновысоких брусьях. Алия стала самой титулованной россиянкой на Играх-2012. «Учитывая все ее травмы, это, на самом деле, подвиг», — рассказывал старший тренер сборной Александр Александров после Лондона.
После Олимпиады в Лондоне спортсменка признавалась, что накопилась усталость. В
Кроме усталости, чемпионку начали беспокоить новые травмы. В середине цикла она перенесла еще одну операцию в Германии, на этот раз на голеностопе, плюс возникли проблемы со спиной: «Не люблю об этом говорить, и, по большому счету, и не должна, но когда я выходила на командный турнир, думала, вообще ничего не сделаю. Не могла ничего в
Наверное, с таким серьезным анамнезом разумнее было завершить карьеру еще тогда, тем более при наличии высших спортивных наград. Но Мустафина просто не могла
В личном многоборье она повторила лондонский успех, став третьей после американок Симоны Байлз и Александры Райзман. Но самым эмоциональным моментом стал финал на разновысоких брусьях, где ей предстояло защищать титул. Приехав в Рио, Алия поняла, что сильно проигрывает остальным фавориткам базовой стоимостью программы. За 10 дней тренировок на олимпийской арене Мустафина полностью переделывает комбинацию и, рискуя, включает туда новые элементы. Риск оправдал себя — впервые после Светланы Хоркиной гимнастка выигрывает золото дважды подряд в одном и том же виде.
После Рио-2016 Мустафина берет паузу в тренировках и выходит замуж, а летом 2017 года у нее появляется дочь Алиса. Но даже семья не в состоянии стать для Алии аргументом в пользу завершения карьеры. Через три месяца после рождения Алисы она возобновляет тренировки и начинает готовиться к серьезным турнирам.
Стратегически важным для сборной России стал чемпионат мира 2018 года, куда спортсменку включили решением тренерского совета (в отборе не принимала участие
Последним крупным стартом Алии стал чемпионат России-2019, где она стала третьей в финале многоборья. Спустя неделю Мустафина выиграла золото Кубка Мира, но на чемпионате Европы и Европейских Играх не смогла выступить
За всю свою долгую спортивную карьеру Алия столкнулась с такими трудностями, после которых многие сразу же заканчивают карьеру. Она была опорой команды на протяжении нескольких лет, а под ее крылом выросло не одно поколение спортсменок. Несколько раз недоброжелатели пытались проводить ее из большого спорта, но Мустафина не сдавалась и в упорной борьбе каждый раз доказывала, что невозможное — возможно.
Но ресурс организма, к сожалению, не безграничен. Если бы не проблемы со здоровьем, мы бы стопроцентно увидели эту спортсменку в Токио. К сожалению, в спорте не существует сослагательного наклонения, поэтому остается только наблюдать за титулованной гимнасткой в новой роли. Эпоха