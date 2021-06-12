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20:38 (мск), источник: ТАСС

Россиянки выиграли групповое многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике

ТАСС, 12 июня. Сборная России по художественной гимнастике стала первой в групповом многоборье на чемпионате Европы. Турнир проходит в болгарской Варне.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянки в сумме набрали 305,675 балла. За команду выступали Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева.

Второй стала команда Белоруссии (290,575), третье место заняли гимнастки из Израиля (286,650).

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Европы завершится 13 июня.

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