Россиянки выиграли групповое многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике
ТАСС, 12 июня. Сборная России по художественной гимнастике стала первой в групповом многоборье на чемпионате Европы. Турнир проходит в болгарской Варне.
ТАСС, 12 июня. Сборная России по художественной гимнастике стала первой в групповом многоборье на чемпионате Европы. Турнир проходит в болгарской Варне.
Россиянки в сумме набрали 305,675 балла. За команду выступали Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева.
Второй стала команда Белоруссии (290,575), третье место заняли гимнастки из Израиля (286,650).
Чемпионат Европы завершится 13 июня.